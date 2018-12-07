Galatasarayda Maicon şoku!

Galatasaray'dan Al Hilal'e gitmesi beklenen ancak evraklar yetişmediği için transferi gerçekleşmeyen Brezilyalı savunmacı Maicon'un transferinde şoke eden bir gelişme yaşandı.
7 Aralık 2018 Cuma, 09:17:23
Güncelleme: 09:19:55
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Galatasaray, Brezilyalı stoperini Al-Hilal'e kiralamak için el sıkışmıştı. Ancak Suudi Arabistan kulübünde başkan değişti. Yeni gelen ekip Maicon transferini veto etti.
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Ağustos ayının sonunda Gomis'i Al-Hilal'e satan Galatasaray, Maicon'u 2.5 milyon Euro'ya kiralamak için de Suudi Arabistan ekibi ile el sıkışmış, ancak evraklar yetişmediği için bu transfer gerçekleşmemişti.
O dönem Suudi Arabistan ekibinin başkanlığını yapan Sami Al Jaber hem Maicon'a hem de sarı-kırmızılı kulübe devre arası için söz vermişti.
Brezilyalı stoperin Ocak ayında satılacak olmasına göre hareket eden sarı-kırmızılılar da iki forvet+bir stoper takviyesi için çalışmalara başladı.
4.4 MİLYON EURO KAZANACAKTI Ama ara transfer bütçesini oluşturması beklenen Maicon'da Galatasaray'ı sıkıntıya sokan bir gelişme yaşandı.
Al-Hilal'de başkan değişti ve koltuğa oturan Mohammed bin Faisal'ın Maicon transferini veto ettiği ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre; Al-Hilal'in yeni başkanı, "Maicon'dan daha iyisini alacağım'' dedi.
Galatasaray'da 2.2 milyon Euro alan Maicon'un Al-Hilal'de 4.4 milyon Euro kazanma hayali tehlikeye girerken, sarı-kırmızılı kulüp Brezilyalı stoperi için harıl harıl kulüp arıyor.