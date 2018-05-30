Galatasaray'da kombine fiyatları açıklandı

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon için kombine fiyatları açıklandı. Geçtiğimiz sezona göre fiyatlarda büyük artış olduğu görülen kombineler için satışlar 31 Mayıs Perşembe günü saat 11.00'de başlayacak.

İşte Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon ve önümüzdeki sezon için belirlenen kombine fiyatları;