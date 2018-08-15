Galatasarayda forvete iki yeni aday: Danny Welbeck ve Anthony Modeste - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'da forvete iki yeni aday: Danny Welbeck ve Anthony Modeste
15 Ağustos 2018 Çarşamba, 01:27:59
Galatasaray'da forvete iki yeni aday: Danny Welbeck ve Anthony Modeste
Bafetimbi Gomis'e alternatif arayan G.Saray'da yönetimden, Fatih Terim'e kadar herkes forvet takviyesine kafa patlatıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da forvete iki yeni aday: Danny Welbeck ve Anthony Modeste
Dzyuba'nın Zenit'te kalma kararı vermesi, Mitroglou'nun yüksek maliyeti G.Saray'ı bir kez daha yeni isimler için yollara döktü.
Galatasaray'da forvete iki yeni aday: Danny Welbeck ve Anthony Modeste
Premier Lig'de hafta sonunda oynanan maçlarda 18 kişilik maç kadrosuna giremeyen isimler üzerine yoğunlaşıldı ve Danny Welbeck ismi öne çıktı.
Galatasaray'da forvete iki yeni aday: Danny Welbeck ve Anthony Modeste
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek İngiliz oyuncu için görüşme yapılması kararı alındı.
Galatasaray'da forvete iki yeni aday: Danny Welbeck ve Anthony Modeste
BONSERVİSİ ELİNDE
Arsenal ve 27 yaşındaki golcüyle yapılan görüşmeler olumlu geçerse Bafetimbi Gomis'in takımdan ayrılma süreci hızlandırılacak.