Galatasarayda forvete iki yeni aday: Danny Welbeck ve Anthony Modeste - Galeri - Fotomaç
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    15 Ağustos 2018, Çarşamba
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    GALERİ

    Galatasaray'da forvete iki yeni aday: Danny Welbeck ve Anthony Modeste

    15 Ağustos 2018 Çarşamba, 01:27:59
    Galatasaray'da forvete iki yeni aday: Danny Welbeck ve Anthony Modeste
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    • 12
    Galatasarayda forvete iki yeni aday: Danny Welbeck ve Anthony Modeste

    Bafetimbi Gomis'e alternatif arayan G.Saray'da yönetimden, Fatih Terim'e kadar herkes forvet takviyesine kafa patlatıyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasaray'da forvete iki yeni aday: Danny Welbeck ve Anthony Modeste
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    • 12
    Galatasarayda forvete iki yeni aday: Danny Welbeck ve Anthony Modeste

    Dzyuba'nın Zenit'te kalma kararı vermesi, Mitroglou'nun yüksek maliyeti G.Saray'ı bir kez daha yeni isimler için yollara döktü.

    Galatasaray'da forvete iki yeni aday: Danny Welbeck ve Anthony Modeste
    • 3
    • 12
    Galatasarayda forvete iki yeni aday: Danny Welbeck ve Anthony Modeste

    Premier Lig'de hafta sonunda oynanan maçlarda 18 kişilik maç kadrosuna giremeyen isimler üzerine yoğunlaşıldı ve Danny Welbeck ismi öne çıktı.

    Galatasaray'da forvete iki yeni aday: Danny Welbeck ve Anthony Modeste
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    • 12
    Galatasarayda forvete iki yeni aday: Danny Welbeck ve Anthony Modeste

    Sezon sonunda sözleşmesi bitecek İngiliz oyuncu için görüşme yapılması kararı alındı.

    Galatasaray'da forvete iki yeni aday: Danny Welbeck ve Anthony Modeste
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    • 12
    Galatasarayda forvete iki yeni aday: Danny Welbeck ve Anthony Modeste

    BONSERVİSİ ELİNDE

    Arsenal ve 27 yaşındaki golcüyle yapılan görüşmeler olumlu geçerse Bafetimbi Gomis'in takımdan ayrılma süreci hızlandırılacak.

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