Galatasaray'da Fatih Terim ilk 11'e neşteri vurdu

Spor Toto Süper Lig'e Denizlispor mağlubiyeti ile başlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim değişikliğe gidiyor. Ligin ikinci haftasında sahasında Konyaspor'u konuk edecek olan Cimbom, ilk haftanın aksine sahaya farklı bir ilk 11'le çıkacak. Teknik direktör Fatih Terim en az 3 ismi yedek kulübesine çekecek.
20 Ağustos 2019 Salı 07:42
Güncelleme: 20.08.2019 07:53
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Son şampiyon Galatasaray Lige yenilgiyle başladı.
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Cimbom Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu.
Fatih Terim ise bu yenilginin ardından rotasyona gidiyor.
Yeni transferlerinde takıma katılmasıyla Terim ideal 11'ini belirlemeye başladı.
Sarı-kırmızılılarda Konyaspor maçı öncesi ilk 11'de değişikliğe gidiliyor.