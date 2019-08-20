Galatasaray'da Fatih Terim ilk 11'e neşteri vurdu

Spor Toto Süper Lig'e Denizlispor mağlubiyeti ile başlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim değişikliğe gidiyor. Ligin ikinci haftasında sahasında Konyaspor'u konuk edecek olan Cimbom, ilk haftanın aksine sahaya farklı bir ilk 11'le çıkacak. Teknik direktör Fatih Terim en az 3 ismi yedek kulübesine çekecek.

20 Ağustos 2019 Salı 07:42 Güncelleme: 20.08.2019 07:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





