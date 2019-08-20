Galatasaray'da Fatih Terim ilk 11'e neşteri vurdu - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Ağustos 2019, Salı
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Galatasaray'da Fatih Terim ilk 11'e neşteri vurdu

Spor Toto Süper Lig'e Denizlispor mağlubiyeti ile başlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim değişikliğe gidiyor. Ligin ikinci haftasında sahasında Konyaspor'u konuk edecek olan Cimbom, ilk haftanın aksine sahaya farklı bir ilk 11'le çıkacak. Teknik direktör Fatih Terim en az 3 ismi yedek kulübesine çekecek.
20 Ağustos 2019 Salı 07:42 Güncelleme: 20.08.2019 07:53
Galatasaray'da Fatih Terim ilk 11'e neşteri vurdu

Son şampiyon Galatasaray Lige yenilgiyle başladı.

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Galatasaray'da Fatih Terim ilk 11'e neşteri vurdu

Cimbom Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

Galatasaray'da Fatih Terim ilk 11'e neşteri vurdu

Fatih Terim ise bu yenilginin ardından rotasyona gidiyor.

Galatasaray'da Fatih Terim ilk 11'e neşteri vurdu

Yeni transferlerinde takıma katılmasıyla Terim ideal 11'ini belirlemeye başladı.

Galatasaray'da Fatih Terim ilk 11'e neşteri vurdu

Sarı-kırmızılılarda Konyaspor maçı öncesi ilk 11'de değişikliğe gidiliyor.

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