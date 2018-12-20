Galatasarayda Falcao bombası

Ses getirecek bir golcü getirmeye hazırlanan Galatasaray, ünlü oyuncuyu gündemine alırken Falcao cephesinden de olumlu mesajlar gelmeye başladı. Kolombiyalı golcünün Monaco'dan bedelsiz ayrılabileceğini belirten menajer Fatih İlek, "Falcao yeni bir heyecan arıyor. Galatasaray'a transfer olabilir" dedi.