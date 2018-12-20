Galatasarayda Falcao bombası

Ses getirecek bir golcü getirmeye hazırlanan Galatasaray, ünlü oyuncuyu gündemine alırken Falcao cephesinden de olumlu mesajlar gelmeye başladı. Kolombiyalı golcünün Monaco'dan bedelsiz ayrılabileceğini belirten menajer Fatih İlek, "Falcao yeni bir heyecan arıyor. Galatasaray'a transfer olabilir" dedi.
20 Aralık 2018 Perşembe, 22:13:24
Güncelleme: 09:16:03
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Galatasaray'da artık gözler transfere çevrildi.
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Sarı-kırmızılı yönetim, taraftarları coşturacak, takıma maksimum katkı yapacak bir forvet transferi yapmanın hazırlıklarını yaparken gündemin ilk sırasında Radamel Falcao Garcia yer alıyor.
Cimbom, ünlü futbolcuyu kadrosuna katabilmek için şartlarını zorlarken Falcao cephesinden de sevindirici haberler gelmeye başladı.
TÜRKİYE LİGİNİ BİLİYOR
Falcao'nun Türkiye temsilcisi Fatih İlek, Radyospor'a bağlanarak Özgür Sancar'ın sorularını yanıtladı.
Falcao'nun Galatasaray'a transfer olabileceğini belirten İlek, "Türkiye liginin heyecanlı olduğunu biliyor ve artık yeni bir maceraya soyunmak istiyor.