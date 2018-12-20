Galatasarayda Falcao bombası - Galeri - Fotomaç
21 Aralık 2018, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Galatasaray'da Falcao bombası

Ses getirecek bir golcü getirmeye hazırlanan Galatasaray, ünlü oyuncuyu gündemine alırken Falcao cephesinden de olumlu mesajlar gelmeye başladı. Kolombiyalı golcünün Monaco'dan bedelsiz ayrılabileceğini belirten menajer Fatih İlek, "Falcao yeni bir heyecan arıyor. Galatasaray'a transfer olabilir" dedi.

20 Aralık 2018 Perşembe, 22:13:24 Güncelleme: 09:16:03
Galatasarayda Falcao bombası

Galatasaray'da artık gözler transfere çevrildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasarayda Falcao bombası

Sarı-kırmızılı yönetim, taraftarları coşturacak, takıma maksimum katkı yapacak bir forvet transferi yapmanın hazırlıklarını yaparken gündemin ilk sırasında Radamel Falcao Garcia yer alıyor.

Galatasarayda Falcao bombası

Cimbom, ünlü futbolcuyu kadrosuna katabilmek için şartlarını zorlarken Falcao cephesinden de sevindirici haberler gelmeye başladı.

Galatasarayda Falcao bombası

TÜRKİYE LİGİNİ BİLİYOR

Falcao'nun Türkiye temsilcisi Fatih İlek, Radyospor'a bağlanarak Özgür Sancar'ın sorularını yanıtladı.

Galatasarayda Falcao bombası

Falcao'nun Galatasaray'a transfer olabileceğini belirten İlek, "Türkiye liginin heyecanlı olduğunu biliyor ve artık yeni bir maceraya soyunmak istiyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN