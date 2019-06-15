Galatasaray'da büyük piyango! 10 milyon euroluk teklif... - Son dakika Galatasaray fotoğrafları - Fotomaç
15 Haziran 2019, Cumartesi
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Galatasaray'da büyük piyango! 10 milyon euroluk teklif...

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar Golcü futbolcu Diagne ve Belhanda'nın satışından gelecek parayla transfer yapmanın hesabını yaparken, bir oyuncu için daha çılgın bir teklif geldi. İşte detaylar...
15 Haziran 2019 Cumartesi 10:08 Güncelleme: 15.06.2019 10:08
Galatasaray'da büyük piyango! 10 milyon euroluk teklif...

Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Galatasaray'da sürpriz transfer gelişmeleri devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da büyük piyango! 10 milyon euroluk teklif...

Transfer yapmak için oyuncu satması gereken Cimbom'da Belhanda ve Diagne'nin talipleriyle temaslar sürüyor.

Galatasaray'da büyük piyango! 10 milyon euroluk teklif...

Bu oyuncuların satışından gelecek parayla iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da yeni bir gelişme yaşandı.

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Galatasaray'da büyük piyango! 10 milyon euroluk teklif...

Belhanda ve Diagne'nin dışında bir oyuncuya daha teklif geldi.

Galatasaray'da büyük piyango! 10 milyon euroluk teklif...

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı defans oyuncusu Marcao için İtalyan ve İspanyol kulüpleri sıraya girdi.

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