Galatasaray'da büyük piyango! 10 milyon euroluk teklif...

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar Golcü futbolcu Diagne ve Belhanda'nın satışından gelecek parayla transfer yapmanın hesabını yaparken, bir oyuncu için daha çılgın bir teklif geldi. İşte detaylar...

15 Haziran 2019 Cumartesi 10:08 Güncelleme: 15.06.2019 10:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





