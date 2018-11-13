Fatih Terimin yüzünü güldüren gelişme! - Galeri - Fotomaç
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    13 Kasım 2018, Salı
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    GALERİ

    Fatih Terim'in yüzünü güldüren gelişme!

    Galatasaray'da yaşanan gelişmeler Fatih Terim'in yüzünü güldürdü
    13 Kasım 2018 Salı, 10:03:06 Güncelleme: 10:05:19
    Galatasaray'a üç iyi haber!
    Galatasaraya üç iyi haber!

    Milli takımların maçları için verilecek ara, sakatlıklardan çok çeken Galatasaray'a ilaç gibi gelecek.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasaray'a üç iyi haber!
    Galatasaraya üç iyi haber!

    Sarı-kırmızılılarda Fernando, Nagatomo ve Eren Derdiyok'un, Atiker Konyaspor ile oynanacak olan maça kadar hazır hale gelecekleri belirtildi.

    Galatasaray'a üç iyi haber!
    Galatasaraya üç iyi haber!

    Özellikle Fernando'nun dönmesini dörtle gözle bekleyen teknik kadronun, yaşanan gelişmelerden son derece mutlu olduğu belirtildi.

    Galatasaray'a üç iyi haber!
    Galatasaraya üç iyi haber!

    Tedavi sürecinin sona ermesinden ardından kondisyon antrenmanlarına başlayan Brezilyalı futbolcunun dönmesiyle birlikte orta alanda eli rahatlayacak olan Fatih Terim, Nagatomo konusundaki gelişmeleri de yakından takip ediyor.

    Galatasaray'a üç iyi haber!
    Galatasaraya üç iyi haber!

    Japon futbolcunun oynayıp oynamayacağı konusunda ise teknik kadro riskten kaçınıyor. Bu konudaki inisiyatifin futbolcuya bırakılacağı belirtildi.

    Galatasaray'a üç iyi haber!
    Galatasaraya üç iyi haber!

    Bir diğer sorunlu isim Eren Derdiyok'un ise ağrılarının kalmadığı ve uygun görülmesi durumunda sahaya çıkabileceği belirtildi.

    Galatasaray'a üç iyi haber!
    Galatasaraya üç iyi haber!

    Böylece sarı-kırmızılılarda Emre Akbaba dışındaki isimler, milli aradan sonraki ilk lig maçına kadar hazır olacak.

    (Milliyet)

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