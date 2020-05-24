Galatasaray'a transferde dişli rakip! Belhanda'nın... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Mayıs 2020, Pazar
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Galatasaray'a transferde dişli rakip! Belhanda'nın...

Galatasaray, corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını yoğunlaştırmış ve takımdan ayrılması beklenen Younes Belhanda'nın alternatifini belirlemişti. Sarı-kırmızılılara transferde dişli bir rakip çıktı. İşte ayrıntılar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

24 Mayıs 2020 Pazar 15:59 Güncelleme: 24.05.2020 15:59
Galatasaray'a transferde dişli rakip! Belhanda'nın...

Corona virüsü salgını sonrası lige verilen arayı yeni sezonun transfer planlamasını yaparak değerlendiren Galatasaray, genç oyuncular üzerinde yoğunlaşıyor.

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Galatasaray'a transferde dişli rakip! Belhanda'nın...

Sarı-kırmızılı takımda, sezon sonu iyi bir bonservis bedeli gelmesi halinde Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın satılması gündemde...

Galatasaray'a transferde dişli rakip! Belhanda'nın...

Teknik direktör Fatih Terim de Belhanda'nın ayrılma ihtimaline karşılık o mevkide forma giyebilecek alternatifleri belirledi.

Galatasaray'a transferde dişli rakip! Belhanda'nın...

Bu doğrultuda kulüp gündemine, İtalya Serie B ekiplerinden Perugia'da forma giyen Vlad Dragomir'i almıştı.

Galatasaray'a transferde dişli rakip! Belhanda'nın...

İtalyan ve Portekiz basınında yer alan haberlere göre 21 yaşındaki Rumen futbolcuyla ilgilenen takımlar kervanına Benfica da katıldı.

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