Galatasaray, corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını yoğunlaştırmış ve takımdan ayrılması beklenen Younes Belhanda'nın alternatifini belirlemişti. Sarı-kırmızılılara transferde dişli bir rakip çıktı. İşte ayrıntılar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)