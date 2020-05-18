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Galatasaray'a süper golcü! "Görüşmelere başladık"

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da öncelik sözleşmesi bitecek futbolcuların yerini doldurmak. Falcao'nun takımda kalacağını açıklamasının ardında Cimbom'da Florin Andone'nin ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor. Fatih Terim'in yönetime ilettiği raporda Diagne de kadroda düşünülmüyor. Bu nedenle forvet arayışlarına giren Cimbom'a yıldız isimden haber geldi. Golcü futbolcu transferi, "Görüşmelere başladık" sözleriyle duyurdu.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 06:42 Güncelleme: 18.05.2020 06:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





