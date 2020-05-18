Galatasaray'a süper golcü! "Görüşmelere başladık"

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da öncelik sözleşmesi bitecek futbolcuların yerini doldurmak. Falcao'nun takımda kalacağını açıklamasının ardında Cimbom'da Florin Andone'nin ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor. Fatih Terim'in yönetime ilettiği raporda Diagne de kadroda düşünülmüyor. Bu nedenle forvet arayışlarına giren Cimbom'a yıldız isimden haber geldi. Golcü futbolcu transferi, "Görüşmelere başladık" sözleriyle duyurdu.
18 Mayıs 2020 Pazartesi 06:42
Güncelleme: 18.05.2020 06:42
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Corona virüsü nedeniyle transferde gaza basan Cimbom'da öncelik forvet bölgesi...
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Sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek olan Florin Andone ile yola devam edilmeyecek.
DIAGNE'YE VETO
Teknik direktör Fatih Terim, Club Brugge'den geri dönecek olan Mbaye Diagne'yi de kadroda düşünmediğini yönetime iletti.
Bu nedenle Cimbom transferde forvet bölgesi için arayışlara koyuldu ve gündeme yıldız bir isim geldi.
Günlerdir Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan futbolcu, sonunda transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.