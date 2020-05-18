Galatasaray'a süper golcü! 'Görüşmelere başladık' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Galatasaray'a süper golcü! "Görüşmelere başladık"

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da öncelik sözleşmesi bitecek futbolcuların yerini doldurmak. Falcao'nun takımda kalacağını açıklamasının ardında Cimbom'da Florin Andone'nin ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor. Fatih Terim'in yönetime ilettiği raporda Diagne de kadroda düşünülmüyor. Bu nedenle forvet arayışlarına giren Cimbom'a yıldız isimden haber geldi. Golcü futbolcu transferi, "Görüşmelere başladık" sözleriyle duyurdu.
18 Mayıs 2020 Pazartesi 06:42 Güncelleme: 18.05.2020 06:42
Galatasaray'a süper golcü! Görüşmelere başladık

Corona virüsü nedeniyle transferde gaza basan Cimbom'da öncelik forvet bölgesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'a süper golcü! Görüşmelere başladık

Sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek olan Florin Andone ile yola devam edilmeyecek.

Galatasaray'a süper golcü! Görüşmelere başladık

DIAGNE'YE VETO

Teknik direktör Fatih Terim, Club Brugge'den geri dönecek olan Mbaye Diagne'yi de kadroda düşünmediğini yönetime iletti.

Galatasaray'a süper golcü! Görüşmelere başladık

Bu nedenle Cimbom transferde forvet bölgesi için arayışlara koyuldu ve gündeme yıldız bir isim geldi.

Galatasaray'a süper golcü! Görüşmelere başladık

Günlerdir Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan futbolcu, sonunda transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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