Galatasaray yıldız futbolcunun transferinden vazgeçti

Spor Toto Süper Lig'de mutlu sona ulaşarak ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Diagne'nin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Fatih Terim'in isteği doğrultusunda kadroya katılması planlanan forvetlerle de bir bir masaya oturuluyor. Terim'in "Bize çok şey katar" dediği genç forvet için de girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, genç futbolcuyla ilgili şoke eden detayın ortaya çıkmasının ardından transferden vazgeçti.

25 Haziran 2019 Salı 10:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





