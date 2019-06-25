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25 Haziran 2019, Salı
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Galatasaray yıldız futbolcunun transferinden vazgeçti

Spor Toto Süper Lig'de mutlu sona ulaşarak ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Diagne'nin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Fatih Terim'in isteği doğrultusunda kadroya katılması planlanan forvetlerle de bir bir masaya oturuluyor. Terim'in "Bize çok şey katar" dediği genç forvet için de girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, genç futbolcuyla ilgili şoke eden detayın ortaya çıkmasının ardından transferden vazgeçti.
25 Haziran 2019 Salı 10:11
Galatasaray yıldız futbolcunun transferinden vazgeçti

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

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Galatasaray yıldız futbolcunun transferinden vazgeçti

Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'de temsil edecek olan sarı-kırmızılılar transfer bombalarını tek tek patlakmak için gün sayıyor.

Galatasaray yıldız futbolcunun transferinden vazgeçti

Galatasaray'da Diagne'nin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken forvet arayışları da hız kazandı.

Galatasaray yıldız futbolcunun transferinden vazgeçti

Fatih Terim'in yönetime sunduğu listede birçok futbolcu yer alırken, tecrübeli teknik direktörün çok istediği genç forvetle ilgili şoke eden bir detay ortaya çıktı.

Galatasaray yıldız futbolcunun transferinden vazgeçti

Önümüzdeki sezon 3 kulvarda yarışacak olan Cimbom'a kötü haber geldi.

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