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Galatasaray transfer bombasını patlattı
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan sarı-kırmızılılar uzun süredir kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu için anlaşma sağladı. Terim'in "Kesinlikle kadroda olmalı" dediği yıldız futbolcu için geçtiğimiz günlerde ikinci görüşme yapılmıştı. Bu sefer masaya daha iyi bir teklifle oturan Cimbom, yıldız futbolcu için anlaşma sağladı ve transfer imzaya kaldı.
25 Haziran 2019 Salı 11:11 Güncelleme: 25.06.2019 11:11
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Geçtiğimiz günlerde yıldız futbolcu için ikinci görüşme yapılmıştı.
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