Galatasaray tarihe geçti! Avrupa kupalarında ilk kez...
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda evinde Benfica'ya 2-1 mağlup olan Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde bir ilk yaşadı.
15 Şubat 2019 Cuma 08:58
Güncelleme: 15.02.2019 09:00
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Portekiz'in Benfica ekibine 2-1 yenilerek, rövanş öncesi avantajı rakibine kaptırdı.
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Türk Telekom Stadı'nda taraftarı önünde oynadığı karşılaşmada istediği mücadeleyi ortaya koyamayan sarı-kırmızılı takım, Eduardo Salvio'nun 28. dakikada penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.
Galatasaray müsabakanın 54. dakikasında Christian Luyindama'nın kaydettiği golle beraberliği sağlarken, Benfica 64. dakikada Haris Seferovic ile bir gol daha buldu ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın rövanşı, 21 Şubat Perşembe günü Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Luz Stadı'nda oynanacak.
AVRUPA'DA GALİBİYETİ UNUTTU
Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 6 maçında galip gelemedi.