Galatasaray tarihe geçti! Avrupa kupalarında ilk kez... - Fotomaç
15 Şubat 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray tarihe geçti! Avrupa kupalarında ilk kez...

Galatasaray tarihe geçti! Avrupa kupalarında ilk kez...

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda evinde Benfica'ya 2-1 mağlup olan Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde bir ilk yaşadı.
15 Şubat 2019 Cuma 08:58 Güncelleme: 15.02.2019 09:00
Galatasaray tarihe geçti! Avrupa kupalarında ilk kez...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Portekiz'in Benfica ekibine 2-1 yenilerek, rövanş öncesi avantajı rakibine kaptırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray tarihe geçti! Avrupa kupalarında ilk kez...

Türk Telekom Stadı'nda taraftarı önünde oynadığı karşılaşmada istediği mücadeleyi ortaya koyamayan sarı-kırmızılı takım, Eduardo Salvio'nun 28. dakikada penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

Galatasaray tarihe geçti! Avrupa kupalarında ilk kez...

Galatasaray müsabakanın 54. dakikasında Christian Luyindama'nın kaydettiği golle beraberliği sağlarken, Benfica 64. dakikada Haris Seferovic ile bir gol daha buldu ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Galatasaray tarihe geçti! Avrupa kupalarında ilk kez...

Karşılaşmanın rövanşı, 21 Şubat Perşembe günü Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Luz Stadı'nda oynanacak.

Galatasaray tarihe geçti! Avrupa kupalarında ilk kez...

AVRUPA'DA GALİBİYETİ UNUTTU

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 6 maçında galip gelemedi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN