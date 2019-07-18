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Galatasaray Michael Seri'den sonra bir transferi daha bitirdi!
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Fulham forması giyen yıldız orta saha Michael Seri'yi 1 yıllığına kiralayan sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki futbolcunun ardından bir transferde daha mutlu sona çok yakın. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
18 Temmuz 2019 Perşembe 14:40
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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da yaptığı kampla sürdüren Galatasaray transferde atağa kalktı.
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Kadrosunu Ryan Babel, Valentine Ozornwafor, Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı ve Adem Büyük takviyeleriyle güçlendiren sarı-kırmızılılar son olarak Fulham forması giyen Michael Seri'yi kadrosuna kattı.
Yıldız oyuncuyu 1 yıllığına kiralayan sarı-kırmızılılarda gözler forvet transferine çevrildi.
Forvet rotasyonunda sadece Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou'yu bulunduran ve Senegalli golcüsünü en az 15 milyon Euro bonservis bedeliyle satmak isteyen Cimbom, takıma en az 2 forvet yapmayı planlıyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ilk golcü transferinde mutlu sona çok yakın.