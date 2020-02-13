Galatasaray maçında yüksek tansiyon! Hasan Şaş ile Erol Bulut...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ve Alanyaspor, hafızalardan kolay kolay silinmeyecek 2 karşılaşma oynadı. Alanya'da oynanan ilk maçta Akdeniz temsilcisi, Galatasaray'ı 2-0 mağlup etmişti. Turuncu beyazlılar, TT Arena'ya 2-0'lık avantajla giderken, Galatasaray cephesinde tek hedef 3 farklı galibiyetle tur atlamaktı. Nitekim Alanyaspor, Galatasaray'a 3-1 mağlup olsa da, ilk maçta alınan 2-0'lık galibiyetin avantajıyla tur atladı. Bu heyecanlı mücadelenin bir bölümünde ise Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş ile Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut arasında sözlü tartışma yaşandı. Şaş, Akdeniz temsilcisinin hocasına suçlamalarda bulunurken Erol Bulut, "Muhattabım değilsin!" dedi. İşte detaylar...

13 Şubat 2020 Perşembe 09:59 Güncelleme: 13.02.2020 12:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





