Galatasaray Keçiörengücü maçı hazırlıklarına başladı - Galeri - Fotomaç
03 Aralık 2018, Pazartesi
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Galatasaray Keçiörengücü maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda TFF 2. Lig ekiplerinden Keçiörengücü ile 5 Aralık Çarşamba günü deplasmanda yapacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.
3 Aralık 2018 Pazartesi, 14:39:50 Güncelleme: 14:42:20
Galatasaray Keçiörengücü maçı hazırlıklarına başladı

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Beşiktaş maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

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Galatasaray Keçiörengücü maçı hazırlıklarına başladı

Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ve pas çalışmalarının ardından sınırlı alanda çift kale maç oynadı. İdmanın son bölümünde orta ve gol vuruşu çalışıldı.

Galatasaray Keçiörengücü maçı hazırlıklarına başladı

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve ardından maç için Ankara'ya gidecek.

Galatasaray Keçiörengücü maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray Keçiörengücü maçı hazırlıklarına başladı
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