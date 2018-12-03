Galatasaray Keçiörengücü maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda TFF 2. Lig ekiplerinden Keçiörengücü ile 5 Aralık Çarşamba günü deplasmanda yapacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.
3 Aralık 2018 Pazartesi, 14:39:50
Güncelleme: 14:42:20
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Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Beşiktaş maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.
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Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ve pas çalışmalarının ardından sınırlı alanda çift kale maç oynadı. İdmanın son bölümünde orta ve gol vuruşu çalışıldı.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve ardından maç için Ankara'ya gidecek.