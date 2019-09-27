Galatasaray ile Fenerbahçe arasında gerlim sürüyor!
Galatasaray yönetimi, F.Bahçe'den bir talep gelmemesi üzerine boşta olan bütün locaları derbi için kiraladı... Böylece cezalı Ali Koç'un TT Stadı'na gitme ihtimali kalmadı. Sarı-Kırmızılılar ayrıca geçen sezonun aksine ezeli rakibine yemek daveti yapmadı. Yönetim, Koç'un son açıklamaları nedeniyle bu şekilde bir karara vardı...
27 Eylül 2019 Cuma 07:57
Güncelleme: 27.09.2019 07:57
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Ali Koç'un Fatih Terim'le ilgili yaptığı "Sicili bozuk" açıklaması sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yaşanan gerilim büyüyor...
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Galatasaray yönetim yarın TT Stadı'nda ev sahipliği yapacağı derbi öncesinde iki flaş karara imza attı.
Ali Koç ve Fenerbahçeli yöneticiler geçen sezon TT Stadı'ndaki dersiyi kendileri için ayrılan locadan izlemişti.
Ancak Sarı-Lacivertliler'den bu kez bir talep gelmeyince Galatasaray da boşta olan tüm locaları dev maç için kiraladı.
Cezalı olduğu için derbiyi protokol tribününden izleyemeyecek olan Başkan Ali Koç için böylece loca ihtimali de ortadan kalktı.