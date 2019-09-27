Galatasaray ile Fenerbahçe arasında gerlim sürüyor!

Galatasaray yönetimi, F.Bahçe'den bir talep gelmemesi üzerine boşta olan bütün locaları derbi için kiraladı... Böylece cezalı Ali Koç'un TT Stadı'na gitme ihtimali kalmadı. Sarı-Kırmızılılar ayrıca geçen sezonun aksine ezeli rakibine yemek daveti yapmadı. Yönetim, Koç'un son açıklamaları nedeniyle bu şekilde bir karara vardı...