Galatasaray forvet için dört koldan saldırıyor - Galeri - Fotomaç
18 Ocak 2019, Cuma
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Galatasaray forvet için dört koldan saldırıyor

İki forvet takviyesi birden yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların ana hedefi Alan Carvalho... Brezilyalı oyuncu ve Çin ekibiyle görüşmeler sürerken diğer adaylarla da temaslar devam ediyor. Benjamin Tetteh, Diego Costa ve Wilfried Bony Galatasaray'ın masada olduğu alternatif isimler.

17 Ocak 2019 Perşembe, 22:04:50 Güncelleme: 07:49:29
Galatasaray forvet için dört koldan saldırıyor

Galatasaray taraftarlarının günlerdir merakla beklediği Alan Carvalho transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray forvet için dört koldan saldırıyor

Çin basını, Guangzhou Evergrande kulübünün transfere 100 milyon euro ayırdığını ve büyük bir şova hazırlandığını duyurdu.

Galatasaray forvet için dört koldan saldırıyor

Bu plandan dolayı Guangzhou bazı oyuncularını elden çıkaracak.

Galatasaray forvet için dört koldan saldırıyor

Bu oyuncuların başında da Alan Carvalho geliyor.

Galatasaray forvet için dört koldan saldırıyor

Ayrıca 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun, bir sonraki durağının Galatasaray olacağı yazıldı.

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