Galatasaray forvet için dört koldan saldırıyor

İki forvet takviyesi birden yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların ana hedefi Alan Carvalho... Brezilyalı oyuncu ve Çin ekibiyle görüşmeler sürerken diğer adaylarla da temaslar devam ediyor. Benjamin Tetteh, Diego Costa ve Wilfried Bony Galatasaray'ın masada olduğu alternatif isimler.
17 Ocak 2019 Perşembe, 22:04:50
Güncelleme: 07:49:29
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Galatasaray taraftarlarının günlerdir merakla beklediği Alan Carvalho transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Çin basını, Guangzhou Evergrande kulübünün transfere 100 milyon euro ayırdığını ve büyük bir şova hazırlandığını duyurdu.
Bu plandan dolayı Guangzhou bazı oyuncularını elden çıkaracak.
Bu oyuncuların başında da Alan Carvalho geliyor.
Ayrıca 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun, bir sonraki durağının Galatasaray olacağı yazıldı.