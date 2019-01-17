Galatasaray forvet için dört koldan saldırıyor

İki forvet takviyesi birden yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların ana hedefi Alan Carvalho... Brezilyalı oyuncu ve Çin ekibiyle görüşmeler sürerken diğer adaylarla da temaslar devam ediyor. Benjamin Tetteh, Diego Costa ve Wilfried Bony Galatasaray'ın masada olduğu alternatif isimler.