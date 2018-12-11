Galatasaray Avrupa Ligine nasıl gider? İşte cevabı...

Galatasaray Avrupa Ligi'ne nasıl gider? İşte cevabı...
Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. maçında evinde Porto'yu ağırlayacak. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde devam etme şansı kalmadı. Peki Aslan Avrupa Ligi'ne nasıl gider? İşte tüm ihtimaller....
11 Aralık 2018 Salı, 09:41:28
Güncelleme: 09:42:42
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray evinde Porto'yu ağırlayacak.
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5. hafta maçında Lokomotiv Moskova'ya 2-0 yenilen Aslan, Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti.
Peki Galatasaray Avrupa Ligi'ne nasıl gider? İşte cevabı...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplardaki son maçında evinde Porto ile karşılaşacak Galatasaray, Portekiz ekibini mağlup ettiği takdirde UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.
Galatasaray, Porto ile berabere kalırsa bu kez Lokomotiv Moskova'nın Schalke deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek.