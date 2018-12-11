Galatasaray Avrupa Ligine nasıl gider? İşte cevabı... - Galeri - Fotomaç
11 Aralık 2018, Salı
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Galatasaray Avrupa Ligi'ne nasıl gider? İşte cevabı...

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. maçında evinde Porto'yu ağırlayacak. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde devam etme şansı kalmadı. Peki Aslan Avrupa Ligi'ne nasıl gider? İşte tüm ihtimaller....
11 Aralık 2018 Salı, 09:41:28 Güncelleme: 09:42:42
Galatasaray Avrupa Ligine nasıl gider? İşte cevabı...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray evinde Porto'yu ağırlayacak.

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Galatasaray Avrupa Ligine nasıl gider? İşte cevabı...

5. hafta maçında Lokomotiv Moskova'ya 2-0 yenilen Aslan, Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti.

Galatasaray Avrupa Ligine nasıl gider? İşte cevabı...

Peki Galatasaray Avrupa Ligi'ne nasıl gider? İşte cevabı...

Galatasaray Avrupa Ligine nasıl gider? İşte cevabı...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplardaki son maçında evinde Porto ile karşılaşacak Galatasaray, Portekiz ekibini mağlup ettiği takdirde UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.

Galatasaray Avrupa Ligine nasıl gider? İşte cevabı...

Galatasaray, Porto ile berabere kalırsa bu kez Lokomotiv Moskova'nın Schalke deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek.

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