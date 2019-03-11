Galatasaray - Antalyaspor maçının ardından

"Bunlar önemli şeyler. Muslera zaten iyi bir kaleci, zaman zaman hepimiz gibi onun da bazı hataları oldu ama geldiği günden beri Galatasaray'a güven veren, takımımızın da kaptanı olan önemli bir oyuncumuz. Bugün gol yemeden bu pozisyonlar olduğu için çok mutluyum çünkü Muslera sahneye çıktı. Özellikle ilk yarı, hücum açısından daha fazla oyuncuyla oynadık. Emre'siyle, Belhanda'sıyla, Diagne'siyle, N'Diaye'siyle ve iki bekimizle."