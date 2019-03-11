Galatasaray - Antalyaspor maçının ardından
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray'ın Antalyaspor'u 5-0 yendiği karşılaşma sonrasında Fatih Terim ve Bülent Korkmaz'ın yaptığı açıklamaları sizin için derledik.
Çok sayıda pozisyon vermeleriyle ilgili konuşan deneyimli çalıştırıcı, "5-0 yenip, 8-10 pozisyona girersen bu kadar da pozisyon verirsin. İlk iki pozisyon Luyindama'nın zaten. Akan oyunda bir sıkıntı yok. İkinci yarı için herhalde skoru aldığımızdan olacak, bunun rahatlığından olacak pozisyon verdik, bu pozisyonları vermeyeceksiniz"
"EĞER GOL ATIYORSAK VE POZİSYON BULUYORSAK, POZİSYON VERMEK ÖNEMLİ DEĞİL"
Sahada birçok oyuncunun hakemi kandırmaya çalıştığını belirten Terim, "Madem sürekli istatistik veriyorsunuz, bence artık başka istatistiklere de bakmanız gerek. Türk futboluna daha da faydalı olur. Hangi oyuncu sahada hakemi kaç kez aldatıyor, koluna tekme gelse yüzünü tutan kaç oyuncu var? Bu istatistikler de bence tutulsa faydalı olur. Dokulduğunda kendini yere atanlar, kandırmaya çalışanlar..."
"Bunlar önemli şeyler. Muslera zaten iyi bir kaleci, zaman zaman hepimiz gibi onun da bazı hataları oldu ama geldiği günden beri Galatasaray'a güven veren, takımımızın da kaptanı olan önemli bir oyuncumuz. Bugün gol yemeden bu pozisyonlar olduğu için çok mutluyum çünkü Muslera sahneye çıktı. Özellikle ilk yarı, hücum açısından daha fazla oyuncuyla oynadık. Emre'siyle, Belhanda'sıyla, Diagne'siyle, N'Diaye'siyle ve iki bekimizle."