Galatasaray - Antalyaspor maçının ardından - Fotomaç
11 Mart 2019, Pazartesi
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Galatasaray - Antalyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray'ın Antalyaspor'u 5-0 yendiği karşılaşma sonrasında Fatih Terim ve Bülent Korkmaz'ın yaptığı açıklamaları sizin için derledik.

11 Mart 2019 Pazartesi 23:18 Güncelleme: 11.03.2019 23:35
Galatasaray - Antalyaspor maçının ardından

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının Antalyaspor'u 5-0 yendiği müsabakanın ardından basın toplantısında konuştu. Terim, "Galatasaray pes etmez" dedi.

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Galatasaray - Antalyaspor maçının ardından

Çok sayıda pozisyon vermeleriyle ilgili konuşan deneyimli çalıştırıcı, "5-0 yenip, 8-10 pozisyona girersen bu kadar da pozisyon verirsin. İlk iki pozisyon Luyindama'nın zaten. Akan oyunda bir sıkıntı yok. İkinci yarı için herhalde skoru aldığımızdan olacak, bunun rahatlığından olacak pozisyon verdik, bu pozisyonları vermeyeceksiniz"

Galatasaray - Antalyaspor maçının ardından

"3 puanı aldık nasılsa diye düşünmeye bağlıyorum ama olmamalı. O yüzden kızdım birkaç oyuncuya. Ama böyle bitince de, Muslera adına çok sevindim. Yine bugün sahanın en iyilerinden bir tanesiydi" dedi.

Galatasaray - Antalyaspor maçının ardından

"EĞER GOL ATIYORSAK VE POZİSYON BULUYORSAK, POZİSYON VERMEK ÖNEMLİ DEĞİL"

Sahada birçok oyuncunun hakemi kandırmaya çalıştığını belirten Terim, "Madem sürekli istatistik veriyorsunuz, bence artık başka istatistiklere de bakmanız gerek. Türk futboluna daha da faydalı olur. Hangi oyuncu sahada hakemi kaç kez aldatıyor, koluna tekme gelse yüzünü tutan kaç oyuncu var? Bu istatistikler de bence tutulsa faydalı olur. Dokulduğunda kendini yere atanlar, kandırmaya çalışanlar..."

Galatasaray - Antalyaspor maçının ardından

"Bunlar önemli şeyler. Muslera zaten iyi bir kaleci, zaman zaman hepimiz gibi onun da bazı hataları oldu ama geldiği günden beri Galatasaray'a güven veren, takımımızın da kaptanı olan önemli bir oyuncumuz. Bugün gol yemeden bu pozisyonlar olduğu için çok mutluyum çünkü Muslera sahneye çıktı. Özellikle ilk yarı, hücum açısından daha fazla oyuncuyla oynadık. Emre'siyle, Belhanda'sıyla, Diagne'siyle, N'Diaye'siyle ve iki bekimizle."

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