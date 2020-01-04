Galatasaray 3. bombayı pazartesi patlatıyor! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Ocak 2020, Cumartesi
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Galatasaray 3. bombayı pazartesi patlatıyor!

Devre arası transfer dönemi açılır açılmaz Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi'yi KAP'a bildiren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Takıma en az 3 oyuncu daha takviye etmesi beklenen sarı-kırmızılı ekip, 3. bombayı da patlatıyor. Cimbom'un bir süredir görüştüğü isim İstanbul'a geliyor.
4 Ocak 2020 Cumartesi 07:32
Galatasaray 3. bombayı pazartesi patlatıyor!

Geçtiğimiz yılı çifte şampiyonluk tamamlamasının ardından Süper Kupa'yı da müzesine götüren Galatasaray, yeni sezona da aynı parolayla başlangıç yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray 3. bombayı pazartesi patlatıyor!

Başta Radamel Falcao olmak üzere Nzonzi, Seri ve Lemina gibi birçok yıldızı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, yarıştığı bütün kulvarlarda gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğrattı..

Galatasaray 3. bombayı pazartesi patlatıyor!

Ülkemizi temsil ettiği Şampiyonlar Ligi'ne büyük umutlarla başlayan ancak istediği sonuçları alamayan Cimbom, A Grubu'nda çıktığı 6 maçta 2 beraberlik ve 4 yenilgi alarak grubu son sırada tamamladı ve Avrupa'ya veda etti.

Galatasaray 3. bombayı pazartesi patlatıyor!

Geçtiğimiz sezon müzesine götürdüğü Ziraat Türkiye Kupası'na da kabus gibi bir başlangıç yapan ve 5. tur ilk maçında sahasında ağırladığı Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olarak taraftarını şoke eden Aslan, rövanş maçında rakibini 4-0 mağlup ederek son 16 turuna kaldı.

Galatasaray 3. bombayı pazartesi patlatıyor!

Kötü bir başlangıç yaptığı Süper Lig'de de istikrarlı sonuçlar alamayan ve ilk yarının sonunda 27 puanla 7. sırada yer alan Galatasaray, zirve yarışının uzağında kaldı..

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