Galatasaray 3. bombayı pazartesi patlatıyor!

Devre arası transfer dönemi açılır açılmaz Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi'yi KAP'a bildiren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Takıma en az 3 oyuncu daha takviye etmesi beklenen sarı-kırmızılı ekip, 3. bombayı da patlatıyor. Cimbom'un bir süredir görüştüğü isim İstanbul'a geliyor.

4 Ocak 2020 Cumartesi 07:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





