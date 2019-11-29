Fernando Muslera'ya çılgın teklif! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Kasım 2019, Cuma
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Fernando Muslera'ya çılgın teklif!

Galatasaray'da devre arası transfer dönemi için çalışmalar başladı. Bir yandan da gönderilecek oyuncular için teklifler beklenirken, kapı beklenmedik bir isim için çalındı. Sarı-kırmızılı taraftarların gözbebeği Fernando Muslera için çılgın bir rakam teklif edildi.
29 Kasım 2019 Cuma 07:25 Güncelleme: 29.11.2019 07:25
Fernando Muslera'ya çılgın teklif!

Galatasaray devre arasında takım içi geniş çaplı bir operasyon yapmaya hazırlanıyor.

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Fernando Muslera'ya çılgın teklif!

Alınan skorlardan ve oynanan futboldan memnun olmayan teknik direktör Fatih Terim, devre arasında takıma neşteri vuruyor.

Fernando Muslera'ya çılgın teklif!

Terim, takımda isteksiz görüntü çizen yabancı oyuncuların üstünü çizdi.

Fernando Muslera'ya çılgın teklif!

Babel, Feghouli, Belhanda, Mariano, Nagatomo gibi isimlerle yolların ayrılması gündemde.

Fernando Muslera'ya çılgın teklif!

Ancak şu ana kadar bu oyunculara teklif gelmiş değil.

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