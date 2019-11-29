Fernando Muslera'ya çılgın teklif!

Galatasaray'da devre arası transfer dönemi için çalışmalar başladı. Bir yandan da gönderilecek oyuncular için teklifler beklenirken, kapı beklenmedik bir isim için çalındı. Sarı-kırmızılı taraftarların gözbebeği Fernando Muslera için çılgın bir rakam teklif edildi.
29 Kasım 2019 Cuma 07:25
Güncelleme: 29.11.2019 07:25
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Galatasaray devre arasında takım içi geniş çaplı bir operasyon yapmaya hazırlanıyor.
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Alınan skorlardan ve oynanan futboldan memnun olmayan teknik direktör Fatih Terim, devre arasında takıma neşteri vuruyor.
Terim, takımda isteksiz görüntü çizen yabancı oyuncuların üstünü çizdi.
Babel, Feghouli, Belhanda, Mariano, Nagatomo gibi isimlerle yolların ayrılması gündemde.
Ancak şu ana kadar bu oyunculara teklif gelmiş değil.