Fernando Muslera'ya çılgın teklif!

Galatasaray'da devre arası transfer dönemi için çalışmalar başladı. Bir yandan da gönderilecek oyuncular için teklifler beklenirken, kapı beklenmedik bir isim için çalındı. Sarı-kırmızılı taraftarların gözbebeği Fernando Muslera için çılgın bir rakam teklif edildi.

29 Kasım 2019 Cuma 07:25 Güncelleme: 29.11.2019 07:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





