Fatih Terim'in planları altüst oldu! Yıldız futbolcu ayrılıyor

Süper Lig devi, Türkiye Kupası 5. turunda ise facianın eşiğinden döndü. İlk karşılaşmada kendi sahasında Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olan Fatih Terim ve öğrencileri, rövanşı 4-0 kazanarak rahat bir nefes aldı.