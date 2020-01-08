Fatih Terim'in planları altüst oldu! Yıldız futbolcu ayrılıyor - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Ocak 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fatih Terim'in planları altüst oldu! Yıldız futbolcu ayrılıyor

Fatih Terim'in planları altüst oldu! Yıldız futbolcu ayrılıyor

Süper Lig'de ilk yarıda çizilen kötü grafiğinin ardından devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Marcelo Saracchi ve Henry Onyekuru transferi sonrası takımdan ayrılacak isimler merak edilirken, Fatih Terim'in ikinci yarı planlarında yer alan yıldız ismin ayrılmak istemesi işleri karıştırdı.
8 Ocak 2020 Çarşamba 21:15 Güncelleme: 08.01.2020 21:15
Fatih Terim'in planları altüst oldu! Yıldız futbolcu ayrılıyor

Yaz transfer döneminde 13 futbolcuyu kadrosuna katarak sezona hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da oynanılan futbol pek umut vermemişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim'in planları altüst oldu! Yıldız futbolcu ayrılıyor

Süper Lig'de tarihinin en kötü istatistiklerinden birine imza atan sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde de aynı performansı sürdürdü.

Fatih Terim'in planları altüst oldu! Yıldız futbolcu ayrılıyor

Real Madrid, Paris Saint-Germain ve Club Brugge ile aynı grupta yer alan Cimbom, 2 puan toplayarak Avrupa'ya veda etti.

Fatih Terim'in planları altüst oldu! Yıldız futbolcu ayrılıyor

Süper Lig devi, Türkiye Kupası 5. turunda ise facianın eşiğinden döndü. İlk karşılaşmada kendi sahasında Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olan Fatih Terim ve öğrencileri, rövanşı 4-0 kazanarak rahat bir nefes aldı.

Fatih Terim'in planları altüst oldu! Yıldız futbolcu ayrılıyor

Çizilen kötü grafik sonrası devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, perde açılır açılmaz iki transferle bombayı patlattı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN