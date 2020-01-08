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Fatih Terim'in planları altüst oldu! Yıldız futbolcu ayrılıyor
Süper Lig'de ilk yarıda çizilen kötü grafiğinin ardından devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Marcelo Saracchi ve Henry Onyekuru transferi sonrası takımdan ayrılacak isimler merak edilirken, Fatih Terim'in ikinci yarı planlarında yer alan yıldız ismin ayrılmak istemesi işleri karıştırdı.
8 Ocak 2020 Çarşamba 21:15
Güncelleme: 08.01.2020 21:15
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Yaz transfer döneminde 13 futbolcuyu kadrosuna katarak sezona hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da oynanılan futbol pek umut vermemişti.
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Süper Lig'de tarihinin en kötü istatistiklerinden birine imza atan sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde de aynı performansı sürdürdü.
RealMadrid, ParisSaint-Germain ve ClubBrugge ile aynı grupta yer alan Cimbom, 2 puan toplayarak Avrupa'ya veda etti.
Süper Lig devi, Türkiye Kupası 5. turunda ise facianın eşiğinden döndü. İlk karşılaşmada kendi sahasında Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olan Fatih Terim ve öğrencileri, rövanşı 4-0 kazanarak rahat bir nefes aldı.
Çizilen kötü grafik sonrası devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, perde açılır açılmaz iki transferle bombayı patlattı.