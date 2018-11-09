Fatih Terime ikinci şok! - Galeri - Fotomaç
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    09 Kasım 2018, Cuma
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    Fatih Terim'e ikinci şok!

    PFDK'nın ağır cezalar verdiği Galatasaray için tehlike henüz geçmedi.
    9 Kasım 2018 Cuma, 10:08:33
    Fatih Terime ikinci şok!

    TFF Hukuk Müşavirliği, resmi siteden yapılan duyuru nedeniyle Galatasaray Kulübü'nün yanı sıra Başkan Mustafa Cengiz ve Teknik Direktör Fatih Terim'i medyada yer alan sportmenliğe aykırı açıklamaları yüzünden önceki gün PFDK'ya sevk etmişti.

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    Fatih Terime ikinci şok!

    Kurul dün bu sevklerle ilgili bir işlem yapmadı. PFDK'nın hafta başında Galatasaray, Başkan Cengiz ve Terim'in durumlarını karara bağlaması bekleniyor.

    Fatih Terime ikinci şok!

    GALATASARAY VE FENERBAHÇE TAHKİM'E GİDİYOR

    Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin birkaç gün içinde cezalara itiraz için Tahkim Kurulu'na başvuracakları aktarıldı

    Fatih Terime ikinci şok!

    Tahkim'in önümüzdeki hafta kulüplerin yapacağı savunmaları ele alarak nihai kararları açıklaması bekleniyor.

    Fatih Terime ikinci şok!
    Fatih Terime ikinci şok!
    Fatih Terime ikinci şok!
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