Fatih Terime ikinci şok!

PFDK'nın ağır cezalar verdiği Galatasaray için tehlike henüz geçmedi.
9 Kasım 2018 Cuma, 10:08:33
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TFF Hukuk Müşavirliği, resmi siteden yapılan duyuru nedeniyle Galatasaray Kulübü'nün yanı sıra Başkan Mustafa Cengiz ve Teknik Direktör Fatih Terim'i medyada yer alan sportmenliğe aykırı açıklamaları yüzünden önceki gün PFDK'ya sevk etmişti.
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Kurul dün bu sevklerle ilgili bir işlem yapmadı. PFDK'nın hafta başında Galatasaray, Başkan Cengiz ve Terim'in durumlarını karara bağlaması bekleniyor.
GALATASARAY VE FENERBAHÇE TAHKİM'E GİDİYOR
Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin birkaç gün içinde cezalara itiraz için Tahkim Kurulu'na başvuracakları aktarıldı
Tahkim'in önümüzdeki hafta kulüplerin yapacağı savunmaları ele alarak nihai kararları açıklaması bekleniyor.