Fatih Terim'e flaş sözler! 'Para için başka kulüplere gidebilir' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Ekim 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fatih Terim'e flaş sözler! "Para için başka kulüplere gidebilir"

Fatih Terim'e flaş sözler! "Para için başka kulüplere gidebilir"

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray derbide Beşiktaş ile karşılaştı. Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan karşılaşmadan, sarı-kırmızılılar 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Fatih Terim, Real Madrid maçında taraftarla tartışan Belhanda'ya sahip çıkmış ve Beşiktaş maçında yeniden 11 başlatmıştı. Usta yazar, bu konuyla alakalı Fatih Terim ve Belhanda ile ilgili flaş bir yazı kaleme aldı. İşte o ifadeler...
28 Ekim 2019 Pazartesi 11:58 Güncelleme: 28.10.2019 12:06
Fatih Terim'e flaş sözler! Para için başka kulüplere gidebilir

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, derbide konuk olduğu Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim'e flaş sözler! Para için başka kulüplere gidebilir

Sarı-kırmızılılar etkisiz bir görüntü sergilediği maçta, hücum anlamında yine sönük kaldı.

Fatih Terim'e flaş sözler! Para için başka kulüplere gidebilir

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Real Madrid karşılaşmasında ıslıklanarak oyundan çıkan Belhanda, taraftarlarla sözlü diyaloğa girmişti.

Fatih Terim'e flaş sözler! Para için başka kulüplere gidebilir

Faslı yıldızın Beşiktaş maçında oynayıp oynamayacağı ise merak konusuydu.

Fatih Terim'e flaş sözler! Para için başka kulüplere gidebilir

Fatih Terim, olaydan ötürü sosyal medyadan 'özür' dileyen Belhanda'yı 11'de başlattı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN