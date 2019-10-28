Fatih Terim'e flaş sözler! "Para için başka kulüplere gidebilir"

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray derbide Beşiktaş ile karşılaştı. Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan karşılaşmadan, sarı-kırmızılılar 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Fatih Terim, Real Madrid maçında taraftarla tartışan Belhanda'ya sahip çıkmış ve Beşiktaş maçında yeniden 11 başlatmıştı. Usta yazar, bu konuyla alakalı Fatih Terim ve Belhanda ile ilgili flaş bir yazı kaleme aldı. İşte o ifadeler...

28 Ekim 2019 Pazartesi 11:58 Güncelleme: 28.10.2019 12:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





