Fatih Terim'e dünya yıldızından şoke eden transfer kararı!

Ara transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Galatasaray, bombalarını birer birer patlatmaya hazırlanıyor... Sarı kırmızılılar, ilk müjdelerini Onyekuru ve Saracchi ile verirken, Martin Linnes ve Emre Akbaba'nın da TFF lisansını çıkartarak adeta rakiplerine gözdağı verdi... Teknik direktör Fatih Terim, lider Sivasspor ile aralarında olan puan farkını bir an önce kapatarak yeniden şampiyonluk yarışına dahil olmak isterken, transfer için kritik noktaları da belirledi. Bu bağlamda Galatasaray'a dünyaca ünlü yıldızdan transfer için cevap geldi! İşte Galatasaray'ın dev operasyonunda yaşanan son gelişme... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

6 Ocak 2020 Pazartesi 10:01 Güncelleme: 06.01.2020 10:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





