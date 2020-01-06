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Fatih Terim'e dünya yıldızından şoke eden transfer kararı!
Fatih Terim'e dünya yıldızından şoke eden transfer kararı!
Ara transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Galatasaray, bombalarını birer birer patlatmaya hazırlanıyor... Sarı kırmızılılar, ilk müjdelerini Onyekuru ve Saracchi ile verirken, Martin Linnes ve Emre Akbaba'nın da TFF lisansını çıkartarak adeta rakiplerine gözdağı verdi... Teknik direktör Fatih Terim, lider Sivasspor ile aralarında olan puan farkını bir an önce kapatarak yeniden şampiyonluk yarışına dahil olmak isterken, transfer için kritik noktaları da belirledi. Bu bağlamda Galatasaray'a dünyaca ünlü yıldızdan transfer için cevap geldi! İşte Galatasaray'ın dev operasyonunda yaşanan son gelişme... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
6 Ocak 2020 Pazartesi 10:01
Güncelleme: 06.01.2020 10:01
Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarına tam gaz devam ediyor... Sarı Kırmızılılar, gelecek ve gidecek isimleri neredeyse netleştirirken, 2020 kadrosunu kurmanın planlarını yapıyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ligin ilk devresinde hem savunmada, hem orta sahada hem de iler uçta büyük sıkıntılar çeken cimbom, her mevkii için önemli isimlerle görüşme halinde...
Bununla beraber sarı kırmızılılar, transferde bombaları bir bir patlatırken, taraftarına da 'biz şampiyon olacağız' mesajını etap etap verdi...
ONYEKURU DUYURULDU!
Galatasaray, ilk iş olarak Henry Onyekuru'yu kiralayarak camiayı sevince boğmayı başarmıştı. Aslan, Monaco'dan kadrosuna kattığı Nijeryalı yıldızla gücüne güç katmıştı.
Kanatlarda Feghouli ve Babel'i değerlendiren Cimbom'un, Onyekuru için nasıl bir plan belirlediği net olarak bilinmese de, Radamel Falcao'yu asiste boğması beklenildiği camiada konuşulan konulardan biri.