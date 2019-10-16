Fatih Terim'den Real Madrid yasağı! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Ekim 2019, Çarşamba
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Fatih Terim'den Real Madrid yasağı!

Süper Lig'de 8. haftaya gelinirken Galatasaray'ı zorlu bir fikstür bekliyor. Ligde son olarak Başkent ekibi Gençlerbirliği'ne konuk olan Sarı-Kırmızılılar, Türk Telekom Stadı'nda arka arkaya iki kritik maça çıkacak. Aslan önce Demir Grup Sivasspor ardından da Real Madrid'i konuk edecek. Bu mücadeleler öncesinde tecrübeli teknik adam Fatih Terim'den oyunculara Real Madrid yasağı geldi. İşte detaylar...

16 Ekim 2019 Çarşamba 07:37
Fatih Terim'den Real Madrid yasağı!

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda arka arkaya iki kritik maça çıkacak. Önce Demir Grup Sivasspor ardından da Real Madrid'i konuk edecek.

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Fatih Terim'den Real Madrid yasağı!

Maç maç ilerlemek isteyen teknik direktör Fatih Terim, ilk aşamada moral kazanmak için 5 maçlık kötü gidişata son vermenin planlarını yapıyor.

Fatih Terim'den Real Madrid yasağı!

Bu nedenle de oyuncularının öncelikle ikinci sırada yer alan Sivasspor maçına konsantre olmasını sağlamaya çalışıyor.

Fatih Terim'den Real Madrid yasağı!

Puan kaybına artık tahammülleri kalmadığını belirten Terim, "Tek tek ilerleyeceğiz ve Real'i cuma akşamından sonra düşüneceğiz" diye konuştu.

Fatih Terim'den Real Madrid yasağı!

ATAKLAR KAR GİBİ ERİYOR
Fatih Terim, Sivas maçı öncesinde eksikleri de belirledi. Topu forvet oyuncularıyla buluşturamamanın en büyük sorunları olduğunu söyleyip bu konudaki kötü rakamları oyuncularının önüne koydu.

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