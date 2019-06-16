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Fatih Terim'den onay çıkmadı
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da futbolculara teklifler gelmeye devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde mücadele edecek sarı kırmızılılarda Fatih Terim kadro yapılanması üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
16 Haziran 2019 Pazar 10:30 Güncelleme: 16.06.2019 10:30
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Diagne ve Belhanda'nın takımdan ayrılmasına sıcak bakan yönetim, diğer futbolculara gelen tekliflerin de cazip olması durumunda, ayrılıklara önem vermesi bekleniyor.
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