Fatih Terim'den onay çıkmadı - Son dakika Galatasaray fotoğrafları - Fotomaç
16 Haziran 2019, Pazar
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Fatih Terim'den onay çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da futbolculara teklifler gelmeye devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde mücadele edecek sarı kırmızılılarda Fatih Terim kadro yapılanması üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
16 Haziran 2019 Pazar 10:30 Güncelleme: 16.06.2019 10:30
Fatih Terim'den onay çıkmadı

Geçtiğimiz sezon şampiyon olan Galatasaray'da yeni sezon kadro çalışmaları sürüyor.

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Fatih Terim'den onay çıkmadı

Fatih Terim'in istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren yönetim bir yandan da futbolculara gelen teklifleri değerlendiriyor.

Fatih Terim'den onay çıkmadı

Diagne ve Belhanda'nın takımdan ayrılmasına sıcak bakan yönetim, diğer futbolculara gelen tekliflerin de cazip olması durumunda, ayrılıklara önem vermesi bekleniyor.

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Fatih Terim'den onay çıkmadı

Fatih Terim ise, Diagne ve Belhanda dışında gelen teklifler için yönetimle bir görüşme gerçekleştirdi.

Fatih Terim'den onay çıkmadı

Terim, gelecek sezonun kadrosunu inşa ederken, takımda düşündüğü isimlerin kesinlikle satılmaması gerektiğini yönetime iletti.

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