Fatih Terim onayı verdi Galatasaray golcüsünü buldu! Ne Andone Ne Diagne... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler Galeri Fatih Terim onayı verdi Galatasaray golcüsünü buldu! Ne Andone Ne Diagne...

Fatih Terim onayı verdi Galatasaray golcüsünü buldu! Ne Andone Ne Diagne...

Liglere verilen arayı transfer sezonu açılmışcasına değerlendiren kulüpler için birçok transfer iddiası ortaya atılmış durumda. Bu dönemin en hareketli kulüplerinden olan Galatasaray, önümüzdeki sezon için de transfer çalışmalarını hızlandırmışken flaş bir isim gündeme geldi. İşte Galatasaray'ın gündemindeki o isim ve transferin detayları...

21 Mayıs 2020 Perşembe 11:03 Güncelleme: 21.05.2020 11:10
Fatih Terim onayı verdi Galatasaray golcüsünü buldu! Ne Andone Ne Diagne...

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Fatih Terim onayı verdi Galatasaray golcüsünü buldu! Ne Andone Ne Diagne...

Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Aslan, ilk 26 hafta itibarıyla topladığı 50 puanla lider Trabzonspor'un 3 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.

Fatih Terim onayı verdi Galatasaray golcüsünü buldu! Ne Andone Ne Diagne...

Bu sezon kupanın mutlak sahibi olmak isteyen Galatasaray, gelecek sezon da şampiyonluğu kimselere vermek istemiyor.

Fatih Terim onayı verdi Galatasaray golcüsünü buldu! Ne Andone Ne Diagne...

Çalışmalarını bu yönde sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar, birçok isimle temaslarını sıklaştırmış durumda.

Fatih Terim onayı verdi Galatasaray golcüsünü buldu! Ne Andone Ne Diagne...

Yeni sezonda geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen Cimbom, teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda hareket edecek.

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