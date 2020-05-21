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Fatih Terim onayı verdi Galatasaray golcüsünü buldu! Ne Andone Ne Diagne...
Liglere verilen arayı transfer sezonu açılmışcasına değerlendiren kulüpler için birçok transfer iddiası ortaya atılmış durumda. Bu dönemin en hareketli kulüplerinden olan Galatasaray, önümüzdeki sezon için de transfer çalışmalarını hızlandırmışken flaş bir isim gündeme geldi. İşte Galatasaray'ın gündemindeki o isim ve transferin detayları...
21 Mayıs 2020 Perşembe 11:03
Güncelleme: 21.05.2020 11:10
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Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Aslan, ilk 26 hafta itibarıyla topladığı 50 puanla lider Trabzonspor'un 3 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.
Bu sezon kupanın mutlak sahibi olmak isteyen Galatasaray, gelecek sezon da şampiyonluğu kimselere vermek istemiyor.
Çalışmalarını bu yönde sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar, birçok isimle temaslarını sıklaştırmış durumda.
Yeni sezonda geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen Cimbom, teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda hareket edecek.