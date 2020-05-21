Fatih Terim onayı verdi Galatasaray golcüsünü buldu! Ne Andone Ne Diagne...

Liglere verilen arayı transfer sezonu açılmışcasına değerlendiren kulüpler için birçok transfer iddiası ortaya atılmış durumda. Bu dönemin en hareketli kulüplerinden olan Galatasaray, önümüzdeki sezon için de transfer çalışmalarını hızlandırmışken flaş bir isim gündeme geldi. İşte Galatasaray'ın gündemindeki o isim ve transferin detayları...