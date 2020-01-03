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Fatih Terim o ismi Hagi’ye sordu! İşte Galatasaray’ın yeni 10 numarası
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. İlk devrenin son maçında sahasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup eden Galatasaray, devreyi moralli kapatmıştı. Sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatan Aslan'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda transfer edilecek isimler netlik kazanmaya başladı. Süper Lig'in en yaşlı takımlarından birisi olan ve devre arasında büyük bir değişime gitmeye hazırlanan Galatasaray'ın gündemine yıldız bir isim geldi. 10 numara için kolları şimdiden sıvayan Galatasaraylı kurmaylar gözünü o isme dikti. Terim'in 10 numarayı uzun süredir izlediğini hatta Hagi başta olmak üzere birlikte çalıştığı Rumen isimlerden bilgi aldığı belirtildi. İşte flaş transfere dair tüm detaylar… | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
3 Ocak 2020 Cuma 21:16
Güncelleme: 03.01.2020 21:29
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Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig'in ilk yarısında beklenilen performansı gösteremeyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde de beklenileni veremedi.
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İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda transfer edilecek isimler netlik kazanmaya başladı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de ilk 17 hafta itibarıyla 27 puanla 7'inci sırada yer alıyor.
Süper Lig'in ilk yarısını lider kapatan Sivasspor'un 10 puan gerisinde kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ocak ayında yaşanacak kadro değişikliğinin sinyalini vermişti.
Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar ligin araya girmesiyle çalışmaları hızlandırdı.
Yapılacak olan transferlerle yakından ilgilenen Fatih Terim, ikinci yarıda iddialı bir kadroyla lige hızlı bir giriş yaparak şampiyon olmak istiyor.