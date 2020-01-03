Fatih Terim o ismi Hagi’ye sordu! İşte Galatasaray’ın yeni 10 numarası

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. İlk devrenin son maçında sahasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup eden Galatasaray, devreyi moralli kapatmıştı. Sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatan Aslan'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda transfer edilecek isimler netlik kazanmaya başladı. Süper Lig'in en yaşlı takımlarından birisi olan ve devre arasında büyük bir değişime gitmeye hazırlanan Galatasaray'ın gündemine yıldız bir isim geldi. 10 numara için kolları şimdiden sıvayan Galatasaraylı kurmaylar gözünü o isme dikti. Terim'in 10 numarayı uzun süredir izlediğini hatta Hagi başta olmak üzere birlikte çalıştığı Rumen isimlerden bilgi aldığı belirtildi. İşte flaş transfere dair tüm detaylar… | Son dakika Galatasaray transfer haberleri