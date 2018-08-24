Falcaonun menajeri Galatasaray ile ilgili konuştu!

Falcao'nun menajeri Galatasaray ile ilgili konuştu!
24 Ağustos 2018 Cuma, 17:24:24
Güncelleme: 17:25:28
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Falcao'nun menajeri Galatasaray ile ilgili konuştu!
1
7
Monaco'nun Kolombiyalı yıldız golcüsü Radamel Falcao Galatasaray'ın transfer gündemine girdi. Rodallega'nın menajeri olan ve Falcao'nun Türkiye haklarına sahip menajer Fatih İlek transferin detaylarını açıkladı
GALERİ DEVAM EDİYOR
Falcao'nun menajeri Galatasaray ile ilgili konuştu!
2
7
Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'a konuşan İlke şunları aktardı
Falcao'nun menajeri Galatasaray ile ilgili konuştu!
3
7
"Falcao kiralık olarak ikna edilmeye çalışılıyor. Önce kulüplerin anlaşması lazım. Galatasaray ile Monaco yetkilileri arasında bir temas kuruldu"
Falcao'nun menajeri Galatasaray ile ilgili konuştu!
4
7
"Falcao için başka kulüpler için de görüşmüştüm. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımda oynamak isterim demişti. Falcao için Fenerbahçe'nin ilgisi vardı. Konuştuğumuz dönemde Fenerbahçe'nin kaynakları bu durumda değildi"
Falcao'nun menajeri Galatasaray ile ilgili konuştu!
5
7
"Oyunculara ülkemizi iyi anlatmak lazım. Gelen oyuncular tabii para kazansın ama aldıkları paraların karşılığını versinler. Falcao'nun isteğini açıklamak doğru olmaz ama Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımda görev almak istiyor"
Falcao'nun menajeri Galatasaray ile ilgili konuştu!
6
7
"Monaco yeni bir golcü transferi gerçekleştirdi. 2020 yılına kadar sözleşmesi var ve bu sezonun ardından Çin ya da Arap yarımadasına satışını düşünüyorlar"
Falcao'nun menajeri Galatasaray ile ilgili konuştu!
7
7
"Galatasaray'ın bana göre elit kategori ya da ligi bilen bir golcü oyuncu alması lazım. Zaten gördüğüm kadarıyla Galatasaray'ın çalışması da bu şekilde. Rodallega da zaten gündeme geldi"