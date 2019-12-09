Emre Mor'dan flaş itiraf! "Ben de farkındayım..."

Galatasaray'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Emre Mor tam bir hayal kırıklığı olmuştu. Dortmund ve Celta Vigo kariyeri de hüsranla geçen milli futbolcuyu Terim sezon başında kadroya katmış ve kendisini bulması için önemli bir fırsat vermişti. Ancak genç futbolcu geçen sürede beklentilerin çok uzağında kaldı. Süper Kupa, Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 4'ü ilk 11'de olmak üzere 15 maçta görev yapan 22 yaşındaki oyuncu 518 dakika sahada kalmasına rağmen takımına skor anlamında hiçbir katkı sağlayamadı. Emre Mor bu kötü performansının ardından sosyal medya hesabından açıklama yayınladı. İşte o paylaşım...

9 Aralık 2019 Pazartesi 21:34 Güncelleme: 09.12.2019 21:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





