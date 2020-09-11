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Emre Kılınç transferinde flaş gerçek! Menajer D'Avila ve komisyon...
Menajerlik ücreti konusunda büyük krizler meydana gelen Galatasaray'da Omar Elabdellaoui gibi bedelsiz olarak transfer edilen Emre Kılınç için de benzer belgeler ortaya çıktı. Kılınç'ın menajerliğini yapan William D'Avila ile Galatasaray Kulübü arasında geçen iddia ise gündeme damga vurdu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
11 Eylül 2020 Cuma 12:03
Güncelleme: 11.09.2020 12:25
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Yaz transfer döneminin flaş ekiplerinden Galatasaray'da menajerlik ücreti iddiaları gündemi bir hayli meşgul ediyor.
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Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Monaco'dan kiraladığı Henry Onyekuru için menajer William D'Avila'ya yüksek komisyon ödendiği iddia edilmişti.
Sarı-kırmızılı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Son günlerde çeşitli mecralarda kulübümüzün, futbolcu menajerlerine yüksek komisyon ücretleri ödediği şeklinde asılsız iddialar içeren haberlerin yer alması üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur."
"Haberde sözü edilen sözleşmede belirtilen ücret, söz konusu menajere olan geçmiş dönem borçları da dahil edilerek yapılandırılması sonucunda oluşan toplam rakamdır." ifadeleri yer almıştı.
OMAR'IN MENAJERİNE 2 MİLYON EURO
Cimbom'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Omar Elabdellaoui'nin menajeriyle yapılan anlaşma da şok etkisi yaratırken, bu transferde sadece menajer ücreti olarak 2 milyon 175 bin Euro ücret ödendiği öne sürülmüştü.