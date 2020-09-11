OMAR'IN MENAJERİNE 2 MİLYON EURO

Cimbom'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Omar Elabdellaoui'nin menajeriyle yapılan anlaşma da şok etkisi yaratırken, bu transferde sadece menajer ücreti olarak 2 milyon 175 bin Euro ücret ödendiği öne sürülmüştü.