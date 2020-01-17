Çaykur Rizespor maçı ile 'futbola dönen' 27 yaşındaki oyuncu Emre Akbaba'nın ligin ikinci yarısında Fatih Terim'in en büyük silahı olacak. 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncu, formsuzluğu ile gözden düşen Belhanda'nın yerini dolduracak.