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Emre Akbaba'nın sözleşmesindeki gizli madde ortaya çıktı!
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası maçında Çaykur Rizespor'la karşı karşıya geldiği maçta sakatlığının ardından yeşil sahalara golle dönen Emre Akbaba'nın sözleşmesinde bulunan ve KAP'a bildirilmeyen gizli madde ortaya çıktı. İşte o detay...
17 Ocak 2020 Cuma 08:29
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Çaykur Rizespor maçı ile 'futbola dönen' 27 yaşındaki oyuncu Emre Akbaba'nın ligin ikinci yarısında Fatih Terim'in en büyük silahı olacak. 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncu, formsuzluğu ile gözden düşen Belhanda'nın yerini dolduracak.
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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi 20 Aralık'ta gerçekleşmiş, ÇaykurRizespor'la eşleştiklerini öğrenen Fatih Terim'in ilk işi Emre Akbaba'yı yanına çağırmak olmuştu.
Terim "Rize çıktı. Ben kadere inanırım, o maçta oynayacaksın" derken, hocasını haklı çıkaran Emre Akbaba geçtiğimiz sezon şanssız bir şekilde ayağının kırıldığı Rize'deki statta futbola geri döndü ve 8 ay sonra ilk resmi maçında gol attı.
ÇaykurRizespor maçında performansıyla umut veren Emre Akbaba'nın sözleşmesindeki KAP'a açıklanmayan gizli detay ortaya çıktı.
Sabah'ta yer alan habere göre genç futbolcunun 2021'de sona erecek sözleşmesinde "15 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi bulunuyor.