Beşiktaşın yıldızı Galatasaray ile anlaştı - Galeri - Fotomaç
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    Beşiktaş'ın yıldızı Galatasaray ile anlaştı

    Beşiktaş ile sezon sonu sözleşmesi bitecek yıldız oyuncunun Galatasaray ile anlaştığı iddia edildi.
    14 Kasım 2018 Çarşamba, 10:04:28 Güncelleme: 10:06:00
    Beşiktaşın yıldızı Galatasaray ile anlaştı

    Yönetimin bütün ısrar ve çabalarına rağmen hala Beşiktaş'la sözleşme uzatmayan Babel, hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

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    Beşiktaşın yıldızı Galatasaray ile anlaştı

    Terim'e çok yakın bir G.Saraylı eski oyuncu, Babel'le anlaştıklarını ve sezon sonunda oyuncunun Sarı-Kırmızılı takıma transfer olacağını söyledi.

    Beşiktaşın yıldızı Galatasaray ile anlaştı

    Beşiktaş'la yeniden mukavele yapmak için 3.2 milyon euroda direten Babel'in, Aslan'la yaptığı iddia edilen anlaşmanın detayları hakkında ise bilgi verilmedi.

    Beşiktaşın yıldızı Galatasaray ile anlaştı

    Babel, bu sezon, Siyah-Beyazlı takımda beklentilerden uzak bir görüntü sergiliyor.

    Beşiktaşın yıldızı Galatasaray ile anlaştı

    NE OLACAĞINI BİRLİKTE GÖRECEĞİZ

    Genk maçından sonra transfer konusunda açıklama yapan Babel, "Şu anda Flamengo benim için bir seçenek değil. Fiorentina iddialarıyla ilgili de bir şey bilmiyorum. Geleceğim hakkında bir şey söylemeli miyim, ondan da emin değilim."

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