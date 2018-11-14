Beşiktaşın yıldızı Galatasaray ile anlaştı

Beşiktaş ile sezon sonu sözleşmesi bitecek yıldız oyuncunun Galatasaray ile anlaştığı iddia edildi.
14 Kasım 2018 Çarşamba, 10:04:28
Güncelleme: 10:06:00
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Yönetimin bütün ısrar ve çabalarına rağmen hala Beşiktaş'la sözleşme uzatmayan Babel, hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.
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Terim'e çok yakın bir G.Saraylı eski oyuncu, Babel'le anlaştıklarını ve sezon sonunda oyuncunun Sarı-Kırmızılı takıma transfer olacağını söyledi.
Beşiktaş'la yeniden mukavele yapmak için 3.2 milyon euroda direten Babel'in, Aslan'la yaptığı iddia edilen anlaşmanın detayları hakkında ise bilgi verilmedi.
Babel, bu sezon, Siyah-Beyazlı takımda beklentilerden uzak bir görüntü sergiliyor.
NE OLACAĞINI BİRLİKTE GÖRECEĞİZ
Genk maçından sonra transfer konusunda açıklama yapan Babel, "Şu anda Flamengo benim için bir seçenek değil. Fiorentina iddialarıyla ilgili de bir şey bilmiyorum. Geleceğim hakkında bir şey söylemeli miyim, ondan da emin değilim."