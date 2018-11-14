Beşiktaşın yıldızı Galatasaray ile anlaştı

NE OLACAĞINI BİRLİKTE GÖRECEĞİZ

Genk maçından sonra transfer konusunda açıklama yapan Babel, "Şu anda Flamengo benim için bir seçenek değil. Fiorentina iddialarıyla ilgili de bir şey bilmiyorum. Geleceğim hakkında bir şey söylemeli miyim, ondan da emin değilim."