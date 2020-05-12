Bafetimbi Gomis bombası patlıyor! Taraftarın sevgilisi geri dönüyor

Önümüzdeki sezon kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da sezon başında büyük uğraşlar sonucu kadroya katılan Radamel Falcao için her gün birçok transfer söylentisi ortaya atılıyor. Hal böyle olunca ayrılık senaryosuna kendini hazırlamak isteyen sarı-kırmızılılar eski yıldızı Gomis için girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... Son dakika Galatasaray haberleri.