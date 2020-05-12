Bafetimbi Gomis bombası patlıyor! Taraftarın sevgilisi geri dönüyor - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Mayıs 2020, Salı
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Haberler Galeri Bafetimbi Gomis bombası patlıyor! Taraftarın sevgilisi geri dönüyor

Bafetimbi Gomis bombası patlıyor! Taraftarın sevgilisi geri dönüyor

Önümüzdeki sezon kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da sezon başında büyük uğraşlar sonucu kadroya katılan Radamel Falcao için her gün birçok transfer söylentisi ortaya atılıyor. Hal böyle olunca ayrılık senaryosuna kendini hazırlamak isteyen sarı-kırmızılılar eski yıldızı Gomis için girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... Son dakika Galatasaray haberleri.

12 Mayıs 2020 Salı 15:00 Güncelleme: 12.05.2020 15:06
Bafetimbi Gomis bombası patlıyor! Taraftarın sevgilisi geri dönüyor

Galatasaray gelecek sezon taraftarları ayağa kaldıracak hücum hattı kurmak için kolları sıvadı.

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Bafetimbi Gomis bombası patlıyor! Taraftarın sevgilisi geri dönüyor

Florin Andone ve Mbaye Diagne'yi yeni sezonda kadrosunda düşünmeyen sarı-kırmızılılar Kolombiyalı golcüsü Falcao'nun yanına eski yıldızı Bafetimbi Gomis'i transfer ederek rakiplere korku salmayı hedefliyor.

Bafetimbi Gomis bombası patlıyor! Taraftarın sevgilisi geri dönüyor

Arabistan takımlarından Al Hilal ile sözleşmesi sona erecek olan oyuncu için taraftarın baskı yaptığı bilinirken Fransız oyuncu da sık sık instagram paylaşımlarında Galatasaray'ı unutmadığına yönelik mesajlar gönderiyor.

Bafetimbi Gomis bombası patlıyor! Taraftarın sevgilisi geri dönüyor

TARAFTARIN SEVGİLİSİ
2017-2019 yıllarında G.Saray formasını giyen 34 yaşındaki oyuncu gollerle taraftarların sevgilisi olmuştu.

Bafetimbi Gomis bombası patlıyor! Taraftarın sevgilisi geri dönüyor

Al Ahli'de de başarılı bir grafik çizen yıldız bu sezon çıktığı 21 karşılaşmada 14 gol atıp, 4 asist yapmıştı.

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