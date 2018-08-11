Badou Ndiaye’de geri sayım - Galeri - Fotomaç
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Badou Ndiaye’de geri sayım

    11 Ağustos 2018 Cumartesi, 01:56:14 Güncelleme: 01:56:45
    Badou Ndiaye’de geri sayım
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    Badou Ndiaye’de geri sayım

    Galatasaray'ın tekrar takıma kazandırmak için yoğun bir çaba sarf ettiği Stoke City'den Badou Ndiaye'nin transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Badou Ndiaye’de geri sayım
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    • 4
    Badou Ndiaye’de geri sayım

    Senegalli yıldızın menajeri William Davilla, Radyospor'da sarı-kırmızılı camiayı heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu.

    Badou Ndiaye’de geri sayım
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    • 4
    Badou Ndiaye’de geri sayım

    İngiltere'de transferin bitmesiyle ibrenin Cimbom'dan yana döndüğünü belirten Davilla, "Fransa ve İtalya'dan teklifler var. Galatasaray opsiyonu da var" ifadelerini kullandı.

    Badou Ndiaye’de geri sayım
    • 4
    • 4
    Badou Ndiaye’de geri sayım

    Transferin önümüzdeki hafta şekilleneceğini söyleyen Davilla, "Şunu net bir şekilde söyleyebilirim; Ndiaye Galatasaray'a dönmeyi istiyor" ifadelerini kullandı. 27 yaşındaki orta sahanın, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğinin altını çizen Ndiaye'nin menajeri William Davilla, "Gelecek hafta bu işin netleşeceğini düşünüyorum. Kulüpler arasında görüşmeler var ama Stoke başka takımlarla da görüşüyor" diye konuştu.

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