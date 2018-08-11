Badou Ndiaye’de geri sayım

Transferin önümüzdeki hafta şekilleneceğini söyleyen Davilla, "Şunu net bir şekilde söyleyebilirim; Ndiaye Galatasaray'a dönmeyi istiyor" ifadelerini kullandı. 27 yaşındaki orta sahanın, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğinin altını çizen Ndiaye'nin menajeri William Davilla, "Gelecek hafta bu işin netleşeceğini düşünüyorum. Kulüpler arasında görüşmeler var ama Stoke başka takımlarla da görüşüyor" diye konuştu.