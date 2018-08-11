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Badou Ndiaye’de geri sayım
11 Ağustos 2018 Cumartesi, 01:56:14 Güncelleme: 01:56:45
Badou Ndiaye’de geri sayım
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Badou Ndiaye’de geri sayım
Badou Ndiaye’de geri sayım
Badou Ndiaye’de geri sayım
Transferin önümüzdeki hafta şekilleneceğini söyleyen Davilla, "Şunu net bir şekilde söyleyebilirim; Ndiaye Galatasaray'a dönmeyi istiyor" ifadelerini kullandı. 27 yaşındaki orta sahanın, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğinin altını çizen Ndiaye'nin menajeri William Davilla, "Gelecek hafta bu işin netleşeceğini düşünüyorum. Kulüpler arasında görüşmeler var ama Stoke başka takımlarla da görüşüyor" diye konuştu.
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