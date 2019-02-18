Arda Turan'dan Galatasaray itirafı! "Çok zor..."

Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Arda Turan, 1-0 kazanılan Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
18 Şubat 2019 Pazartesi 22:58
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Başakşehir'in yıldız futbolcusu Arda Turan, Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.
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Maçlara iyi hazırlandıklarını söyleyen Arda, "Çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Tüm etkenlere karşı iyi oynayıp, sisteme bağlı kalıp kazanıyoruz, kazanmaya devam ediyoruz. Zorlu bir 2-3 ay var önümüzde ama ipi göğüsleyeceğimize inanıyorum, çünkü iyi oynuyoruz." dedi.
Sözlerine "Bugün sahada ekstra bir fair-play örneği vardı." diyerek devam eden tecrübeli futbolcu şöyle konuştu;
"Zaten olması gereken de bu. Biz de yavaş yavaş olgunlaşıyoruz artık. Sonuçta yüksek adrenalinle bazı hatalarımız da oluyor ama saha içinde kalmaya, hakem arkadaşlarımıza da yardımcı olmaya çalışıyorum."
Sakatlığını atlattığını söyleyen Arda, şu ifadeleri kullandı:
"Artık yavaş yavaş hazırım diyebilirim. Bel sakatlığı riskli bir sakatlıktı benim için.