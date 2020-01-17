Arda Turan transferinde belgeler ortaya çıktı!

Arda Turan transferinde soru işaretleri devam ediyor. Medipol Başakşehir'le olan sözleşmesini fesheden ve bonservisini eline alan tecrübeli futbolcunun hangi takıma gideceği merak edilirken flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Galatasaray ve Boca Juniors'ın transfer gündeminde yer alan Arda Turan'ın transferiyle ilgili belgeler ortaya çıkarken, NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, Arda Turan'ın Galatasaray'a transferi konusunda önemli ifadeler kullandı. İşte Arda Turan - Galatasaray - Boca Juniors üçgeni arasında son durum...

17 Ocak 2020 Cuma 22:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





