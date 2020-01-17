Arda Turan transferinde belgeler ortaya çıktı!

Arda Turan transferinde soru işaretleri devam ediyor. Medipol Başakşehir'le olan sözleşmesini fesheden ve bonservisini eline alan tecrübeli futbolcunun hangi takıma gideceği merak edilirken flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Galatasaray ve Boca Juniors'ın transfer gündeminde yer alan Arda Turan'ın transferiyle ilgili belgeler ortaya çıkarken, NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, Arda Turan'ın Galatasaray'a transferi konusunda önemli ifadeler kullandı. İşte Arda Turan - Galatasaray - Boca Juniors üçgeni arasında son durum...
17 Ocak 2020 Cuma 22:58
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Süper Lig'de ara transfer dönemi devam ederken Arda Turan'ın hangi takımda forma giyeceği merak konusu oldu. Eski takımı Galatasaray'a döneceği konuşulan 32 yaşındaki futbolcunun transferinde yaşanan son gelişmeler gündem yaratacak cinsten...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kariyerinde Galatasaray, AtleticoMadrid ve Barcelona gibi takımlarda oynayan Arda Turan, son olarak ülkemizden MedipolBaşakşehir'de forma giymişti. Turuncu-lacivertli takımda istediği performansı sergileyemeyen tecrübeli futbolcu sözleşmesini feshetti.
Arda Turan'ın hangi takımda forma giyeceği merak konusu olmuşken, Galatasaray ve Boca Juniors isimleri transferde öne çıkan kulüpler olarak göze çarpmıştı. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim'le arasındaki buzları eriten 32 yaşındaki futbolcunun eski takımı Galatasaray'a dönebileceği ifade edilmişti.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yaptığı açıklamasında Arda Turan'la ilgili herhangi bir girişimlerinin olmadığını ve transferde genç oyunculara yöneleceklerini açıklamıştı.
''ÖNCELİĞİMİZ GALATASARAY''
Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut yaptığı açıklamada, ''Arda'yı isteyen 2 kulüp var ama önceliğimiz Galatasaray.'' ifadelerini kullandı. Bulut'un bu açıklaması transferde Galatasaray iddialarını yeniden alevlendirmişti.