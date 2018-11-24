Ali Dürüst TFFden istifa etti!

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Ali Dürüst TFF'den istifa etti!
Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Ali Dürüst, TFF'deki görevlerinden istifa etti. Dürüst'ün istifası sonrası taraftarlar sosyal medyada ikiye bölündü. Galatasaraylı taraftarlar istifa kararına destek verirken, rakip takım taraftarları tarafsız olması gerekirdi diyerek Dürüst'ü suçladı. İşte o yorumlar...
24 Kasım 2018 Cumartesi, 14:46:38 Güncelleme: 15:35:17
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ali Dürüst, federasyondaki tüm görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.
Galatasaray Kulübünün eski yöneticisi olan Ali Dürüst, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında dün oynanan ve 1-1 sonuçlanan Galatasaray-Atiker Konyaspor maçındaki tartışmalı penaltı kararının ardından, sarı-kırmızılı taraftarlarca TFF'den istifaya çağrılmıştı.
Bu karardan sonra Galatasaraylı taraftarlar ve rakip takım taraftarları ikiye bölündü. İşte sosyal medyadan paylaşılan o yorumlar;
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