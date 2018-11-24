Ali Dürüst TFFden istifa etti! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
    GALERİ

    Ali Dürüst TFF'den istifa etti!

    Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Ali Dürüst, TFF'deki görevlerinden istifa etti. Dürüst'ün istifası sonrası taraftarlar sosyal medyada ikiye bölündü. Galatasaraylı taraftarlar istifa kararına destek verirken, rakip takım taraftarları tarafsız olması gerekirdi diyerek Dürüst'ü suçladı. İşte o yorumlar...
    24 Kasım 2018 Cumartesi, 14:46:38 Güncelleme: 15:35:17
    Ali Dürüst TFFden istifa etti!

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ali Dürüst, federasyondaki tüm görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

    Galatasaray Kulübünün eski yöneticisi olan Ali Dürüst, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında dün oynanan ve 1-1 sonuçlanan Galatasaray-Atiker Konyaspor maçındaki tartışmalı penaltı kararının ardından, sarı-kırmızılı taraftarlarca TFF'den istifaya çağrılmıştı.

    Bu karardan sonra Galatasaraylı taraftarlar ve rakip takım taraftarları ikiye bölündü. İşte sosyal medyadan paylaşılan o yorumlar;

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Ali Dürüst TFFden istifa etti!

    Bu şey değil mi ya Emre Akbaba'nın menajeri?

    Ali Dürüst TFFden istifa etti!

    Geç de olsa gerekeni yaptı...

    Ali Dürüst TFFden istifa etti!

    Kimse Ali Dürüst'ün Galatasaraylılığını sorgulamasın

    Ali Dürüst TFFden istifa etti!

    Ali Dürüst'ten şu an itibariyle özür diliyorum.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN