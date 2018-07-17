Al Hilal takımından Galatasaraylı Gomis için astronomik teklif!
17 Temmuz 2018 Salı, 18:14:38
Güncelleme: 18:49:22
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Al Hilal takımından Galatasaraylı Gomis için astronomik teklif!
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Suudi Arabistan'dan Galatasaray'ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis transferi ile ilgili flaş bir iddia geldi!
Al Hilal takımından Galatasaraylı Gomis için astronomik teklif!
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Al Jazeera'nin haberine göre Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımı, Bafetimbi Gomis için görüşmelere başladı.
Al Hilal takımından Galatasaraylı Gomis için astronomik teklif!
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Sarı kırmızılı takıma resmi teklif yapan Suudi yöneticiler, pazarlık masasında fiyatı aşağıya çekmeye çalışıyor.
Al Hilal takımından Galatasaraylı Gomis için astronomik teklif!
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Galatasaray'ın Gomis için kapıyı 20 milyon Euro'dan açtığı ancak bir miktar indirim yapılabileceği öğrenildi.
Al Hilal takımından Galatasaraylı Gomis için astronomik teklif!
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Geçen sezon Galatasaray forması ile toplamda 40 maça çıkan Gomis 3'ü Türkiye Kupası'nda olmak üzere 32 gol atmış, Spor Toto Süper Lig'i de gol kralı olarak tamamlamıştı.
Al Hilal takımından Galatasaraylı Gomis için astronomik teklif!
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Gomis, geçen sezonun başında Galatasaray'a 2,5 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu.
Al Hilal takımından Galatasaraylı Gomis için astronomik teklif!
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Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Galatasaray Kulübü'ne bugüne kadar hiçbir futbolcuyla ilgili bir teklif gelmemiştir. Taraftarlar, bu tür haberlere itibar etmemeli" ifadelerini kullandı..