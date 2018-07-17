Al Hilal takımından Galatasaraylı Gomis için astronomik teklif!

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Galatasaray Kulübü'ne bugüne kadar hiçbir futbolcuyla ilgili bir teklif gelmemiştir. Taraftarlar, bu tür haberlere itibar etmemeli" ifadelerini kullandı..