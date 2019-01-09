Yılın transferi! Dybala 100 milyon euroya... - Galeri - Fotomaç
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Yılın transferi! Dybala 100 milyon euro'ya...
Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Arjantinli yıldız Paulo Dybala için transfer bombası patlıyor... 25 yaşındaki oyuncu birçok dünya devinin hali hazırda transfer listesinde bulunuyordu.
9 Ocak 2019 Çarşamba, 14:27:07
Güncelleme: 14:41:44
Yılın transferi! Dybala'ya 100 milyon euro'ya...
Arjantinli dünya yıldızı Paulo Dybala için 3 dünya devinden rekor transfer teklifi geldi. İşte detaylar ve Juventus'un yanıtı...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yılın transferi! Dybala'ya 100 milyon euro'ya...
Juventus yönetiminin Arjantinli yıldızı elden çıkarmayı düşündüğü öğrenilirken 3 bomba gelişme yaşandı.
Yılın transferi! Dybala'ya 100 milyon euro'ya...
Menajerler aracılığı ile Dybala için yıllardır nabız yoklayan ekiplerden Manchester City, Bayern Münih ve Paris Saint-Germain transfer için kesenin ağzını açtı.
Yılın transferi! Dybala'ya 100 milyon euro'ya...
3 dünya devi de Paulo Dybala'yı kadrolarına katmak adına Juventus'a resmen tekliflerini iletti.
Yılın transferi! Dybala'ya 100 milyon euro'ya...
25 yaşındaki hücum oyuncuna gelen teklifleri yeterli görmeyen Juventus ise Dybala'yı 100 milyon euro'nun altında satmayacağının altını çizerek 3 kulübe de aynı cevabı verdi.