Ronaldo Messi'yi ezdi geçti!
EN ERKEN GOLÜNÜ ATTI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 100 gol barajını aşan ilk futbolcu unvanına sahip Ronaldo, Juventus'a turnuva kariyerinin en hızlı golünü attı. Ronaldo, hakem Cüneyt Çakır'ın başlama düdüğünden 2 dakika 47 saniye sonra takımını 1-0 öne geçirdi.
Portekizli yıldız, organizasyonun en güzel gollerinden birine imza attığı 64. dakikada ise röveşata vuruşu için 2.27 metre yükseldi.
MESSİ VE RAUL'DEN FAZLA
Juventus ağlarını iki kez sarsan Ronaldo, turnuvada çeyrek final seviyesinde ise toplam 22. golünü kaydetti.
Portekizli futbolcu, çeyrek finalde 10'ar gol atan Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi ile Real Madrid'in eski oyuncusu Raul Gonzalez'in toplamından fazla skor üretti.
JUVENTUS VE BUFFON'U SEVİYOR
Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi maçlarında İtalyan ekibine ve dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak gösterilen Gianluigi Buffon'a karşı gol yollarında etkili performansıyla dikkati çekti.
Portekizli futbolcu, Juventus ile oynadıkları son 6 maçta 9 kez fileleri havalandırmayı başardı. Ronaldo, İtalyan file bekçisinin koruduğu kaleye çektiği son 10 isabetli şutun 9'unda gol sevinci yaşadı.
CASİLLAS'I YAKALADI
Juventus karşısında turnuvada kariyerinin 95. galibiyetine ulaşan Ronaldo, Porto'nun kalesini koruyan İspanyol Iker Casillas'ın bu alandaki rekoruna ortak oldu.
Ronaldo, İtalyan temsilcisiyle oynayacakları rövanş mücadelesinde forma giymesi halinde Avrupa'nın bir numaralı organizasyonunda 150. maçına çıkacak.
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