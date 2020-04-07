Resmen açıklandı! Heung-min Son karantinadan çıkıp askere gidecek - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Nisan 2020, Salı
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Resmen açıklandı! Heung-min Son karantinadan çıkıp askere gidecek

Corona virüsü salgını dünya çapında yayılmaya devam ederken, İngiltere'de durum gittikçe daha da kötü hal almaya başladı. Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın annesinin ölümü ve ardından İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yoğun bakıma kaldırılması derken, bu sefer ilginç bir haber geldi. Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Güney Koreli futbolcusu Heung Min-Son'un karantinadan çıkıp askere gideceğini açıkladı. İşte detaylar...

7 Nisan 2020 Salı 11:01 Güncelleme: 07.04.2020 11:07
Resmen açıklandı! Heung-min Son karantinadan çıkıp askere gidecek

Çin'in Wuhan kentinde meydana gelen ve neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü, İngiltere'de pek bir ciddiye alınmamıştı. Ancak vaka sayısının artmasıyla birlikte ölüm haberleri kötü haberler de üst üste gelmeye başladı.

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Resmen açıklandı! Heung-min Son karantinadan çıkıp askere gidecek

GUARDIOLA'NIN ANNESİ VEFAT ETTİ

Dün alınan ilk kötü haber, Premier Lig ekiplerinden Manchester City'i çalıştıran Pep Guardiola'nın annesinden geldi. Dolors Sala Carrio, 82 yaşında corona virüsüne yenik düştü.

Resmen açıklandı! Heung-min Son karantinadan çıkıp askere gidecek

BORIS JOHNSON YOĞUN BAKIMDA

Ardından bir kötü haber de İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan geldi. Covid-19 tedavisi gören Johnson, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alındı.

Resmen açıklandı! Heung-min Son karantinadan çıkıp askere gidecek

TOTTENHAM RESMEN AÇIKLADI!

İngiltere'de durum bu derecede karışıkken en şaşırtan haber Tottenham'ın yıldızı Heung min-Son'dan geldi.

Resmen açıklandı! Heung-min Son karantinadan çıkıp askere gidecek

Asya Oyunları'nda Güney Kore Milli Takımı ile altın madalya kazanan Son'un, 21 ay gerçekleştirmesi gereken askerlik süresi 4 aya inmişti.

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