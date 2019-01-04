Premier Ligde tarihi an! Herkes bunu konuşuyor... Manchester City - Liverpool

Premier Lig'de tarihi an! Herkes bunu konuşuyor... Manchester City - Liverpool
Manchester City'nin Liverpool'u 2-1 yendiği maçta geceye damga vuran bir an yaşandı.
4 Ocak 2019 Cuma, 10:33:59
Güncelleme: 10:36:46
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İngiltere Premier Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maçta Manchester City, sahasında Liverpool'u 2-1 mağlup etti.
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Son şampiyon ve bu sezon ligin en fazla gol atan takımı Manchester City, 21. haftanın kapanış mücadelesinde, 29 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek isteyen ve ligin en az gol yiyen takımı Liverpool ile Etihad Stadı'nda karşılaştı.
İki takımın da temkinli başladığı karşılaşmada ilk tehlikeli atak Liverpool'dan geldi.
17. Dakikada Mane'nin şutunda top direkten dönerken pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırmak istedi.
Kaleci Ederson'a çarpan top kaleye doğru yönelirken son anda savunma çizgiden topu çıkardı.