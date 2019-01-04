Premier Ligde tarihi an! Herkes bunu konuşuyor... Manchester City - Liverpool - Galeri - Fotomaç
04 Ocak 2019, Cuma
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Premier Lig'de tarihi an! Herkes bunu konuşuyor... Manchester City - Liverpool

Manchester City'nin Liverpool'u 2-1 yendiği maçta geceye damga vuran bir an yaşandı.

4 Ocak 2019 Cuma, 10:33:59 Güncelleme: 10:36:46
Premier Ligde tarihi an! Herkes bunu konuşuyor... Manchester City - Liverpool

İngiltere Premier Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maçta Manchester City, sahasında Liverpool'u 2-1 mağlup etti.

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Premier Ligde tarihi an! Herkes bunu konuşuyor... Manchester City - Liverpool

Son şampiyon ve bu sezon ligin en fazla gol atan takımı Manchester City, 21. haftanın kapanış mücadelesinde, 29 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek isteyen ve ligin en az gol yiyen takımı Liverpool ile Etihad Stadı'nda karşılaştı.

Premier Ligde tarihi an! Herkes bunu konuşuyor... Manchester City - Liverpool

İki takımın da temkinli başladığı karşılaşmada ilk tehlikeli atak Liverpool'dan geldi.

Premier Ligde tarihi an! Herkes bunu konuşuyor... Manchester City - Liverpool

17. Dakikada Mane'nin şutunda top direkten dönerken pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırmak istedi.

Premier Ligde tarihi an! Herkes bunu konuşuyor... Manchester City - Liverpool

Kaleci Ederson'a çarpan top kaleye doğru yönelirken son anda savunma çizgiden topu çıkardı.

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