Mourinho basına ateş püskürdü! - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Mourinho basına ateş püskürdü!
28 Ağustos 2018 Salı, 10:28:04
Güncelleme: 10:45:14
Mourinho basına ateş püskürdü!
Manchester United teknik direktörü Jose Mourinho, Tottenham Hotspur'a içeride 3-0 kaybettikleri maç sonrası İngiliz basınına ateş püskürdü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Mourinho basına ateş püskürdü!
Old Trafford'da Tottenham Hotspur'u ağırlayan United, Harry Kane ve Lucar Moura'nın golleri ile maçı 3-0 kaybetti.
Mourinho basına ateş püskürdü!
Maç sonrası sahaya girerek oyuncularını tek tek teselli eden Portekizli teknik adam, bir hayli düşünceli gözüktü.
Mourinho basına ateş püskürdü!
Maçı sonu basın toplantısına da aynı gergin ve düşünceli hal ile çıkan Mourinho, açıklamları sırasından İngiliz basınına ateş püskürdü.
Mourinho basına ateş püskürdü!
Gazetecilerden saygı talep eden Mourinho; "Premier Lig'de geriye kalan 19 teknik direktörün toplamından daha fazla şampiyonluğum var. Saygı, saygı, saygı..." açıklamalarında bulundu.