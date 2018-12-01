Milliler için kura zamanı! İşte muhtemel rakipler...
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme gruplarının kurası yarın çekilecek. Kura çekiminde hangi ülkenin hangi torbada olduğu UEFA Uluslar Ligi sıralamasına göre belirlendi. İşte torbalar...
1 Aralık 2018 Cumartesi, 17:40:07
Güncelleme: 17:48:22
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UEFA Uluslar Ligi'nde alınan puanlarla oluşan sıralamayla EURO 2020 eleme gruplarının torbaları belli oldu.
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Dün oynanan maçta Portekiz ile Polonya berabere kalınca Almanya 2. torbaya düştü. Buna göre 55 takım 10 gruba bölünecek. 5 adet 5'li, 5 adet ise 6'lı grup oluşacak.
UEFA tarafından ilan edilen listeye göre Türkiye 3. torbada yer aldı.
İşte UEFA'nın açıkladığı torbalar.
EURO 2020 kura çekiminde 10 takım seri başı oldu ve ilk torbada yer aldı.Seribaşılardan UEFA Uluslar Ligi'nde yarı finale yükselen 4 takım İsviçre, Portekiz, Hollanda ve İngiltere kura çekiminde 5'li gruplara yerleştirilecek. 1. torbada yer alan seri başı takımlar şöyle: