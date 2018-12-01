Milliler için kura zamanı! İşte muhtemel rakipler...

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme gruplarının kurası yarın çekilecek. Kura çekiminde hangi ülkenin hangi torbada olduğu UEFA Uluslar Ligi sıralamasına göre belirlendi. İşte torbalar...

1 Aralık 2018 Cumartesi, 17:40:07 Güncelleme: 17:48:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





