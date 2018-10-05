Milli Takım aday kadrosu açıklandı!

Bosna-Hersek maçının hazırlıklarını iki gün boyunca bu tesiste sürdürecek A Milli Takım, 10 Ekim'de Rize'ye geçecek ve mücadele öncesindeki son çalışmasını da aynı gün saat 20.15'te karşılaşmanın oynanacağı Rize Yeni Şehir Stadyumu'nda yapacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir milli futbolcunun antrenman öncesinde düzenleyeceği basın toplantısı ise saat 19.45'te başlayacak.