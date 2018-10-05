Milli Takım aday kadrosu açıklandı! - Galeri - Fotomaç
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    05 Ekim 2018, Cuma
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    Milli Takım aday kadrosu açıklandı!

    A Milli Takım'ın Bosna-Hersek ve Rusya maçları aday kadrosu açıklandı
    5 Ekim 2018 Cuma, 12:54:14 Güncelleme: 13:01:20
    Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
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    Milli Takım aday kadrosu açıklandı!

    A Milli Takımımızın 11 Ekim'de Rize'de Bosna-Hersek'le oynayacağı özel maçın ve 14 Ekim'de Rusya'yla deplasmanda yapacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının aday kadrosu açıklandı.

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    Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
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    • 33
    Milli Takım aday kadrosu açıklandı!

    A Milli Takım, 8 Ekim Pazartesi günü saat 12.00'de Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

    Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
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    Milli Takım aday kadrosu açıklandı!

    Bosna-Hersek maçının hazırlıklarını iki gün boyunca bu tesiste sürdürecek A Milli Takım, 10 Ekim'de Rize'ye geçecek ve mücadele öncesindeki son çalışmasını da aynı gün saat 20.15'te karşılaşmanın oynanacağı Rize Yeni Şehir Stadyumu'nda yapacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir milli futbolcunun antrenman öncesinde düzenleyeceği basın toplantısı ise saat 19.45'te başlayacak.

    Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
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    Milli Takım aday kadrosu açıklandı!

    Türkiye ile Bosna-Hersek arasında 11 Ekim'de oynanacak özel maç saat 20.30'da başlayacak ve TRT1'den naklen yayınlanacak.

    Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
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    Milli Takım aday kadrosu açıklandı!

    A Milli Takım, Rusya ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması için 12 Ekim Cuma günü Rize'den Soçi kentine seyahat edecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, ertesi gün bir futbolcusuyla birlikte saat 18.30'da idman öncesinde basın toplantısı düzenleyecek. Ay-Yıldızlılar, Rusya'daki tek çalışmasını da 19.00'da Fişt Olimpiyat Stadyumu'nda yapacak.

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