Lucescunun yerine gelecek isim belli oldu! TFF...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi, eleştirilerin hedefindeki Mircea Lucescu için Mayıs 2019'daki federasyon seçimine kadar bekleyecek. Rumen çalıştırıcı ile yolların ayrılması halinde, teknik direktörlük koltuğu için o yerli hocaya teklif götürecek.