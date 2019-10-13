Fransa'nın Türkiye korkusu! İşte çekindikleri 3 Türk - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Ekim 2019, Pazar
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Fransa'nın Türkiye korkusu! İşte çekindikleri 3 Türk

A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 elemeleri H Grubu'nda Fransa ile önemli bir maça çıkacak. Maçtan önce Fransa teknik direktörü Didier Dechamps ile yıldız savunma oyuncusu Raphael Varane kritik maç ile ilgili önemli ifadeler kullandı. Türkiye'nin iyi bir takım olduğuna dikkat çeken Deschamps çekindikleri futbolcuları açıkladı. İşte Varane ve Deschamps'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları...
13 Ekim 2019 Pazar 18:50 Güncelleme: 13.10.2019 18:53
Fransa'nın Türkiye korkusu! İşte çekindikleri 3 Türk

Raphael Varane: Çok Türk taraftar gelecek olabilir ama biz üst düzey oyuncularız, bu ortamlara alışkınız, kendi taraftarımız önünde kazanmak istiyoruz.

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Fransa'nın Türkiye korkusu! İşte çekindikleri 3 Türk

İyi ambiyans olacağını düşünüyoruz. Bu ambiyans ancak bizi motive eder, böyle ortamlarda oynamak her zaman eğlenceli.

Fransa'nın Türkiye korkusu! İşte çekindikleri 3 Türk

Türkiye ileride basan bir ekip, bazı anlarda tepki vermemiz gerekiyor. Top kayıplarına karşı dikkatli olmalıyız, hep birlikte oynamalıyız.

Fransa'nın Türkiye korkusu! İşte çekindikleri 3 Türk

Defansta önem verdiğimiz konu bu. Hepimiz birbirimize yakın olmalı ve ikili mücadeleleri kazanmalıyız.

Fransa'nın Türkiye korkusu! İşte çekindikleri 3 Türk

Fransa teknik direktörü Deschamps: Biz stattayız, sporla ilgileniyoruz. Statta iyi ambiyans olacak. Siyasi problemler var olabilir ama bizim maçımız ile doğrudan ilgisi olduğunu düşünmüyorum.

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