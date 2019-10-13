Fransa'nın Türkiye korkusu! İşte çekindikleri 3 Türk
A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 elemeleri H Grubu'nda Fransa ile önemli bir maça çıkacak. Maçtan önce Fransa teknik direktörü Didier Dechamps ile yıldız savunma oyuncusu Raphael Varane kritik maç ile ilgili önemli ifadeler kullandı. Türkiye'nin iyi bir takım olduğuna dikkat çeken Deschamps çekindikleri futbolcuları açıkladı. İşte Varane ve Deschamps'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları...
13 Ekim 2019 Pazar 18:50
Güncelleme: 13.10.2019 18:53
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Raphael Varane: Çok Türk taraftar gelecek olabilir ama biz üst düzey oyuncularız, bu ortamlara alışkınız, kendi taraftarımız önünde kazanmak istiyoruz.
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İyi ambiyans olacağını düşünüyoruz. Bu ambiyans ancak bizi motive eder, böyle ortamlarda oynamak her zaman eğlenceli.
Türkiye ileride basan bir ekip, bazı anlarda tepki vermemiz gerekiyor. Top kayıplarına karşı dikkatli olmalıyız, hep birlikte oynamalıyız.
Defansta önem verdiğimiz konu bu. Hepimiz birbirimize yakın olmalı ve ikili mücadeleleri kazanmalıyız.
Fransa teknik direktörü Deschamps: Biz stattayız, sporla ilgileniyoruz. Statta iyi ambiyans olacak. Siyasi problemler var olabilir ama bizim maçımız ile doğrudan ilgisi olduğunu düşünmüyorum.