Fransa'nın Türkiye korkusu! İşte çekindikleri 3 Türk

A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 elemeleri H Grubu'nda Fransa ile önemli bir maça çıkacak. Maçtan önce Fransa teknik direktörü Didier Dechamps ile yıldız savunma oyuncusu Raphael Varane kritik maç ile ilgili önemli ifadeler kullandı. Türkiye'nin iyi bir takım olduğuna dikkat çeken Deschamps çekindikleri futbolcuları açıkladı. İşte Varane ve Deschamps'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları...

13 Ekim 2019 Pazar 18:50 Güncelleme: 13.10.2019 18:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





