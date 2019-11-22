Yılın transferini Galatasaray engellemişti! Fenerbahçe bu kez bitiriyor

Fenerbahçe devre arası transfer döneminde sol bek transferine kilitlendi... Hasan Ali Kaldırım'la rekabete girecek sol bek arayan sarı lacivertlilerde bu bölge için sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertliler sezon başında transfer etmek istediği fakat Galatasaray'ın engel olduğu yıldız futbolcuyu ocak ayında takıma kazandırmak istiyor. Fenerbahçeli yöneticiler transferi bitirmek için girişimlerini sürdürüyor. İşte son gelişmeler...

22 Kasım 2019 Cuma 08:41 Güncelleme: 22.11.2019 09:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





