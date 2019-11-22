HaberlerGaleriYılın transferini Galatasaray engellemişti! Fenerbahçe bu kez bitiriyor
Yılın transferini Galatasaray engellemişti! Fenerbahçe bu kez bitiriyor
Fenerbahçe devre arası transfer döneminde sol bek transferine kilitlendi... Hasan Ali Kaldırım'la rekabete girecek sol bek arayan sarı lacivertlilerde bu bölge için sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertliler sezon başında transfer etmek istediği fakat Galatasaray'ın engel olduğu yıldız futbolcuyu ocak ayında takıma kazandırmak istiyor. Fenerbahçeli yöneticiler transferi bitirmek için girişimlerini sürdürüyor. İşte son gelişmeler...
22 Kasım 2019 Cuma 08:41
Güncelleme: 22.11.2019 09:21
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Tarihinin en kötü sezonunu geride bıraktıktan sonra yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'nin devre arası transfer için şimdiden düğmeye bastığı ortaya çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Devre arası transfer döneminde savunma hattına takviye yapması beklenen Fenerbahçe, şimdiden arayışlara başlarken özellikle sol bek transferi için yoğun çaba sarf ediliyordu.
Sezon başında takıma katılması kesin gözüyle bakılan AleksandarKolarov'un transferinin gerçekleşmemesi sonrası sarı lacivertlilerde sol bek mevkisinde görev yapacak olan tek isim Hasan Ali Kaldırım olmuştu.
Hasan Ali'nin sakat olduğu dönemde Fenerbahçe'de sol bek mevkinde asıl mevkisi sağ açık olan Dirar görev yaptı.
Fenerbahçe bu eksikliği devre arasında kapatmak için temaslarını sıklaştırdı.